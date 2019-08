Victor Ponta, mesaj pentru politicieni: Cred că este bine pentru România să existe un Guvern cu o susținere serioasă pentru anumite reforme

Victor Ponta a reacționat după ce ALDE a decis retragerea de la guvernare. Fostul prim-ministru a susținut la un post de televizune că este nevoie de un Guvern cu o susținere serioasă.

”Un Guvern minoritar este un lucru rău pentru România pentru că nu poate să facă reforme, nu poate să ia decizii importante, are de negociat tot timpul. Eu am învățat încă de când am fost în guvernul domnului Năstase că cea mai mare greșeală pentru PSD este să fie izolat și cea mai mare greșeală pentru un Guvern este să nu aibă majoritate să își ducă practic programul. Deci mesajul meu este următorul, dincolo de dispute politice: Cred că este bine pentru România să existe un Guvern cu o susținere serioasă pentru anumite reforme”, a spus Ponta.