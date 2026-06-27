VIDEO Operațiune ca-n filme. Un traficant periculos a fost săltat de mascați din piscină, după ce a fost filat cu drona

<1 minut de citit Publicat la 12:23 27 Iun 2026 Modificat la 12:23 27 Iun 2026

Un traficant periculos a fost săltat de mascați din piscină, după ce a fost filat cu drona. FOTO: Poliția Română

Un traficant de droguri a fost săltat de mascaţi chiar din piscină, după ce a fost filat inclusiv cu dronele. Descinderile vin după o operațiune de amploare a DIICOT, iar imaginile de la operațiune au fost făcute publice.

Bărbatul de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, a fost prins într-un apartament din municipiul Bistrița.

Pe numele lui era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Germania, fiind urmărit la nivel internațional pentru săvârșirea de infracțiuni din sfera traficului de droguri.

El era cunoscut cu antecedente violente.

La acțiune au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost închis în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița-Năsăud. Urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania.