Viorica Dăncilă, anunț despre cazul din Caracal: „A început de ieri acțiunea de control pentru verificarea modului în care au acționat structurile MAI”

Sursă foto: Gov.ro

Premierul Dăncilă a spus că a început acțiunea de control pentru verificarea modului în care au acționat structurile MAI.

„Corpul de control al primului ministru a început de ieri acțiunea de control pentru verificarea modului în care au acționat structurile MAI, dar și relaționarea cu celelalte instituții cu atribuții în situații de urgență. Românii trebuie să continue să creadă în MAI. Este datoria acestei structuri să asigure siguranța oamenilor. Avem în MAI mulți profesioniști, oameni care-și fac datoria și care se bucură de respect și apreciere, însă toți cei pentru care nu primează interesul cetățeanului trebuie să plece”.

„Grupul de lucru constituit pentru îmbunătățirea legislației și procedurilor de răspuns la situații de urgență lucrează deja și în cel mai scurt timp va veni cu propuneri de modificare a legislației. Așa cum am subliniat, toți cei care nu și-au făcut datoria vor fi aspru sancționați, iar acest Guvern va lua toate măsurile necesare pentru înăsprirea pedepselor în cazuri de agresiune, viol, privare de libertate și crimă”.

Dăncilă a mai spus că a cerut și obținut avizul pentru modificarea și completarea legislației pentru ca „proiectul Autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov să fie inclus în lista obiectivelor strategice de interes național”.

„În ședința CSAT de ieri am cerut și obținut avizul pentru modificarea și completarea legislației, astfel încât proiectul Autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov să fie inclus în lista obiectivelor strategice de interes național. Am luat această decizie pentru că românii așteaptă de mai bine de zece ani construcția acestei autostrăzi, iar această modificare legislativă ne va permite să accelerăm procedurile de achiziție publică, finanțarea de la bugetul de stat și eliminarea blocajelor și întârzierilor. E o decizie pe care ne-o asumăm și vom lua toate măsurile pentru ca proiectele importante pentru dezvoltarea României să fie puse în aplicare cât mai repede. Trebuie ca dezvoltarea României să se facă uniform, să dăm dovadă de coeziune și pe acest model am cerut deja pregătirea documentației necesare pentru a putea include în rândul proiectelor de interes național și alte investiții, precum Autostrada Unirii, Autostrada Târgu Neamț-Iași sau Autostrada Sudului”.