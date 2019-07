Viorica Dăncilă nu exclude susținerea Laurei Kovesi ca procuror-șef european

Foto: Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Galați, că nu exclude susținerea Laurei Kovesi în funcția de procuror-șef european.

Întrebată dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește susținerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror european, premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a discutat acest subiect și nu poate da un răspuns, decizia urmează să fie luată în forurile statutare ale partidului.

„Spun ceea ce am afirmat la Galați. M-au întrebat dacă o susținem pe doamna Kovesi. Și am spus că nu pot da un răspuns, deciziile le luăm în forurile statutare, este important să văd opinia tuturor colegilor mei. Nu am spus că o susțin, nu am spus că nu o susțin. Atunci când va fi nevoie vom face un Comitet Executiv Național și împreună vom decide direcția în care vom merge”, a declarat liderul social-democraților, Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a început, vineri, un turneu prin organizaţiile judeţene, după ce a preluat conducerea partidului. Alături de cei doi lideri din conducerea executivă, Mihai Fifor şi Eugen Teodorovici.