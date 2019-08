Viorica Dăncilă, ropote de aplauze la Constanța: „Preocupați de atâtea proiecte am uitat să păstrăm dialogul cu oamenii”

sursă foto: captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă participă, vineri, la ”Școala de Vară a femeilor Social-Democrate”, la Constanța. Cu ocazia acestui prilej, liderul social-democrat a ținut un discurs, subliniind că prin intermediul discuțiilor și proiectelor susținute în cadrul ”Școlii de Vară” au creat un nivel mare de unitate printre femeile social-democrate.

„Putem să facem mult mai multe lucruri pentru români. Iubim românii, iubim oamenii, vrem să mergem în mijlocul lor, iar împreună să contruim România pe care ne-o dorim”, a spus premierul Dăncilă.

„Nu a fost județ în care să nu luptăm împreună. Chiar dacă colegii mei poate se vor supăra pe mine, credința mea și speranța cea mai mare în luptă este în Organizația Femeilor Social Democrate”, a adăugat Viorica Dăncilă.

„Vom merge în fiecare sat și fiecare comună. Dacă am avut un scor slab este pentru că am uitat sau am neglijat acest dialog cu oamenii. Am mers mult pe proiecte și s-au făcut multe proiecte. Preocupați de atâtea proiecte am uitat să păstrăm dialogul cu oamenii și să le spunem că aceste proiecte le facem pentru ei și pentru dezvoltarea comunităților”, a mai subliniat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a mai precizat că social-democrații sunt criticați din motive personale și electorale.

„Cei care nu se gândesc la imagine țării lor, cei care sunt preocupați de imaginea proprie și de interesul personal sunt cei care trebuie să conducă această țară? Cei care văd în români cifre, neștiind că în spatele cifrelor sunt oameni cu așteptări și speranțe, sunt cei care vor acum să conducă această țară. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie să le spunem”, a reiterat Viorica Dăncilă.