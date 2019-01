Vizita Papei Francisc în România. Aroganțe ale unor preoți catolici cu o zi înainte de anunțul oficial

Papa Francisc va veni în România într-o călătorie apostolică în zilele 31 mai – 2 iunie 2019, cu etape la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, au anunțat vineri Sfântul Scaun și Administrația Prezidențială.

Informația privind venirea Papei Francisc în România pe 31 mai fusese publicată joi de revista Q Magazine, citând surse din Administrația Prezidențială.

Care a fost reacția unor înalți preoți romano-catolici la aflarea veștii pe surse? Ironii și aroganțe.

"Vine, nu vine Papa in România? Sunt bombardat cu întrebări despre vizita Papei Francisc in România. Unele canale de știri fac deja speculații pe marginea acestui eveniment citând surse prezidențiale. M-am informat. Fals! Fals! Președinția nu a făcut niciun comunicat. Știrile credibile in acest sens vin inainte de toate de la Centrul de Presa al Sfantului Scaun (https://www.vaticannews.va/ro.html) apoi de la Presedentie .... si abia dupa de la Q R Press si alte tvuri prea mult însetate de știri tari.", a scris părintele Wilhelm Dancă de la Catedrala Sfântul Iosif, pe Facebook.

Același ton și din partea purtătorului de cuvânt al Bisericii Catolice, părintele Francisc Doboș. Și câteva săgeți politice.

"Uite papa, nu e papa! ?

Îmi zbârnâie telefonul: vizita Papei Francisc în România.

Sf. Scaun și Președinția României nu au anunțat nimic oficial. Până nu se anunță oficial toate speculațiile sunt cancan.

PS. Dupe Firea, Veo & Co. mulți se erijează în anunțători / “doboșari” ?oficiali.", a scris părintele Francisc Doboș pe Facebook.