Vlad Voiculescu, despre situația de la ATI Sibiu: ”Este absolut şocant”

”Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant. Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă, lucru care trebuie verificat”, spune Vlad Voiculescu.

Reacția ministrului Sănătății vine după ce procurorii s-au autosesizat după ce un fost angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență, din secția de Terapie Intensivă, a povestit, sub protecția anonimatului, că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19, și că el însuși a ucis. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat, luni, pentru Mediafax, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Deocamdată ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor. Se fac cercetări in rem”, a spus Veștemean.

Procurorul de caz urmează să decidă cum se va face ancheta în acest caz. Un fost angajat de la Terapie Intensivă COVID, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a povestit, pentru publicația locală Turnu Sfatului, că pacienți în stare gravă cu COVID-19 au fost legați de mâini și de picioare, ignorați de cadrele medicale, sedați, astfel că au murit sufocați.

„Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, spune martorul.

„În cursul zilei de azi (luni-n.r.) va avea loc o ședință a Comitetului Director al spitalului unde va fi discutat acest subiect”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Decebal Todăriță

Dosar penal pentru omor la Spitalul din Sibiu, unde mai mulţi pacienţi cu COVID-19 ar fi fost sedaţi şi legaţi de pat

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu se va autosesiza cu privire la cazul pacienţilor cu COVID-19 care erau sedaţi şi legaţi de pat. În acest caz va fi deschis un dosar penal de cercetare pentru omor, după cum a anunţat primprocurorul Ion Veşteman. Un fost asistent medical din Spitalul Judeâean Sibiu a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la neregulile de secţia ATI de COVID-19, care s-au intensificat în ultimul timp. Potrivit Turnul Sfatului, în cazul neregulilor de la Sibiu au fost deschis un dosar penal pentru omor.

"Acum am ieșit din biroul procurorului, l-am pus în temă cu informațiile și va face sesizarea din oficiu. Suntem în faza incipientă, însă este cert că ne vom sesiza din oficiu în acest caz. Decizia a fost luată în urma apariției articolului din Turnul Sfatului", a declarat primprocurorul Ion Veşteman.

Dezvăluiri halucinante din secţia ATI de COVID-19 a Spitalului Judeţean

Un cadru medical care a lucrat în Spitalulu Judeţean din Sibiu a povestit pentru sursa citată mai sus cum toate persoanele care ajung în secţie, cu insuficienţă respiratorie, sunt sedate încă din primele ore. "Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală (...) Evoluția COVID asta e: oamenii stau acasă, ajung la spital când e destul de târziu, cu penumonie. Dar dacă ajungi la boli infecțioase și ei te trimit în modulare, dacă se constată că de azi pe mâine e posibil să ai nevoie de altfel de suport de oxigen. Ei au o mască simplă, tratează cazuri ușoare.

Tu nu intri în ATI să mori, intri acolo să poți fi intubat, dacă e cazul, să poți lua altfel de tratamente, un CPAP. Dar dacă nici aceste aparate nu sunt setate, atunci tot nu primești nimic, începi să te desaturezi. Te agiți, dar ei tot nu-ți dau aer, îți dau sedative. Iar de acolo nu și-a mai revenit nimeni", a declarat medicul, sub anonimat, pentru presa locală.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal