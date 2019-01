VREMEA. Prognoza METEO pentru 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2019

Foto: pexels.com

VREMEA. Cerul va fi variabil și vor fi ploi slabe pe spații relativ extinse în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, iar local și în Oltenia. Vântul va sufla în general moderat în Banat, Moldova și Dobrogea și slab în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 1 și 6 grade în Transilvania și Maramures 3-8 grade în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, 5-10 grade în Dobrogea și 0-5 grade în Moldova.



Luni -1/7 ploi

Marți-7/3 cer noros

VREMEA. Va mai ploua in general slab cantitativ pe spatii extinse in toata tara. Cu totul izolat in zonele deluroase precipitatiile vor fi mixte, iar la munte va ninge. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 0 si 5 grade in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana si Oltenia, 4-9 grade in Muntenia.

Miercuri-7/0 ploi

VREMEA. În prima parte a zilei va ploua slab local in estul tarii, sud si centru. In zonele deluroase din vestul Transilvaniei precipitatiile vor fi mixte, iar la munte la altitudini mai mari de 1500 de metri va ninge, Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 0 si 5 grade in Transilvania si Maramures, 2-7 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 7-12 grade in Muntenia, 9-14 grade in Dobrogea, 0-5 grade in zonele nordice si centrale ale Moldovei si 5-10 grade in extremitatea sudica a regiunii.

Joi 0/7 ploi

VREMEA. Vor mai fi precipitatii predominant sub forma de ploaie pe spatii extinse in aproape toata tara, doar in Moldova acestea urmand sa isi faca aparitia numai cu totul izolat. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 2-7 grade in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana si Oltenia, 7-12 grade in Muntenia si Dobrogea (cu valori usor mai ridicate, de pana la 13-14 grade Celsius, asteptate in estul Luncii Dunarii), in timp ce din nou zona Moldovei va inregistra amplitudini termice ridicate de la sud la nord: vor fi temperaturi maxime de 1-6 grade in nordul regiunii si pana la 5-10 grade in sudul acesteia.



Temperaturi în principalele oraşe:

Bucureşti 5 cer variabil

Craiova 2 nori

Timişoara 8 ploi

Sibiu 6 nori

Suceava 0 ploi

Galaţi 7 nori

Constanţa 8 cer variabil

Cluj-Napoca 4 nori

Bacău 2 nori

Baia Mare 8 cer variabil

Iaşi 3 cer variabil

Oradea 5 ploi

Reşiţa 3 ploi

Piteşti 6 cer variabil

Braşov 2 nori

Ora la care răsare şi apune soarele

Soarele răsare: 7: 39 Soarele apune: 17: 15

Presiunea atmosferică: 769 mmHg

Viteza vântului: 60 km/h (S-E)