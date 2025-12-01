Vremea se încălzește în țară. Prognoza ANM pe următoarele două săptămâni

Conform prognozei ANM, temperaturile medii vor mai ridicate pentru această perioadă. Foto: Getty Images

Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.

În Banat, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire până în data de 5 decembrie, astfel că maximele, la început apropiate de normele climatologice ale datei, vor avea variaţii de la medii de 8...10 grade până spre 12...14 grade, iar minimele de la -2...0 grade spre 4...6 grade.

După aceea, în următoarele două zile se va răci din nou, însă ulterior, până la finalul celei de-a doua săptămâni, temperaturile vor mai avea mici ascensiuni, ceea ce va determina un ecart diurn de 10...14 grade şi nocturn de 2...6 grade mediat regional.

Precipitaţii vor apărea în majoritatea zilelor din interval, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse va fi mai ridicată în zilele de 5, 6 şi 12 decembrie.

În Crişana, până în data de 5 decembrie valorile termice vor fi în ascensiune semnificativă, astfel că vor depăşi normele climatologice specifice perioadei, cu medii ale maximelor de la 6...8 grade până spre 12...14 grade şi ale minimelor între 0 şi 4 grade.

După acest interval, pentru scurt timp, până în 8 decembrie se va răci, spre maxime în medie de 8..10 grade şi minime de 1...3 grade, dar până la final de prognoză se va mai încălzi uşor, spre 12 grade ziua şi 4 grade noaptea, valori obţinute din mediere regională.

În ce zile ale lunii decembrie sunt așteptate ploi

Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în 4 decembrie şi din nou după 11 decembrie.

În Maramureş, în prima săptămână de prognoză vor fi oscilaţii ale valorilor termice, la început de creştere, până în data de 5 decembrie, de la valori medii ale maximelor de 5...6 grade până la 12...14 grade, apoi o scădere spre medii de 10 grade ce se vor menţine până în 11 decembrie.

Ulterior vremea se va mai încălzi uşor, spre maxime mediate la 10...12 grade. Temperaturile minime vor avea medii între -2 şi 4 grade, cu cele mai scăzute în 3 şi 7 decembrie.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai mare în 1 decembrie şi după data de 9 decembrie.

Vremea în Moldova și Dobrogea

În Moldova, vremea va fi în general normală termic în prima zi, pe fondul unei nebulozităţi mai compacte, apoi vor fi creşteri treptate ale valorilor termice, în special a celor diurne, dar cu precădere în partea de sud a regiunii şi în zonele mai înalte de relief. Temperaturile maxime vor porni cu medii de 6...8 grade şi vor ajunge la 10...12 grade în data de 5 decembrie.

Pentru următoarele 5 zile vremea va înregistra o răcire accentuată, spre 4...6 grade mediat regional şi ulterior se va redresa la valori medii de 8...10 grade. Temperaturile minime se vor situa în medie între 2 şi 6 grade, cu un interval în care vor fi mai scăzute de atât, spre 0...2 grade, între 6 şi 9 decembrie.

Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse va fi mai mare în zilele de 1, 2, 5 şi 11 decembrie.

În Dobrogea, în intervalul 1-5 decembrie, valorile termice vor creşte treptat, cu medii ale maximelor de la 10 până la 14 grade şi ale minimelor de la 4 spre 8 grade, apoi vor scădea brusc la 8...10 grade ziua şi 4...6 grade noaptea. Acest regim termic se va menţine până pe 11 decembrie când se va mai încălzi uşor, spre valori diurne de 12 grade şi nocturne de 6 grade mediat regional.

Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în 4 decembrie, în 6-8 decembrie şi după 13 decembrie.

Cum va fi vremea în Muntenia și Oltenia

În Muntenia, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme închisă şi temperaturi în jurul mediilor caracteristice perioadei, dar acestea vor creşte treptat în următoarele 4 zile, de la medii ale maximelor de 9...11 grade spre 10...14 grade şi ale minimelor de la 0...2 spre 6...8 grade.

Primul weekend din interval va aduce o răcire, spre 8 grade mediat ziua şi 2 grade mediat noaptea, apoi regimul termic se va redresa uşor spre 10...12 grade în media maximelor şi 2...4 a minimelor.

Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare din 4 decembrie, însă acestea se vor semnala în general pe areale restrânse.

În Oltenia, vremea va fi în general închisă, iar valorile termice nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la cealaltă, vor fi doar mici excepţii în funcţie de gradul de acoperire cu nori. Astfel, maximele se vor situa în medie între 7 şi 12 grade, cu cele mai ridicate valori în 1, 4, 5 decembrie şi spre sfârşitul intervalului, iar minimele între 0 şi 8 grade, cu cele mai scăzute valori în 1-3 decembrie şi din nou în 7-14 decembrie.

Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată între 3 şi 8 decembrie şi din nou după 12 decembrie.

La munte, regimul termic va fi unul oscilant, cu medii ale maximelor între 0 şi 8 grade şi ale minimelor între -4 şi 2 grade, din care se remarcă cele mai calde zile între 3 şi 6 decembrie şi din nou după 12 decembrie şi cele mai reci pe 1 şi 2 decembrie precum şi pe 7....11 decembrie.

Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 1 - 14 decembrie 2025 este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), precizează ANM.