Zborurile de la Timișoara se mută la Arad pentru trei săptămâni. 50.000 de pasageri sunt afectați

La Arad, unde din 2015 nu mai există curse aeriene regulate de pasageri, vor fi acum între şapte şi zece zboruri pe zi. Foto: Aeroportul Internațional Arad/Facebook

Timp de trei săptămâni, începând de luni dimineață, toate zborurile operate de companii aeriene la Timişoara au fost direcționate spre Aeroportul Arad. Aproximativ 50.000 de călători vor ajunge în orașul de pe Mureș, care nu a mai avut curse aeriene regulate de pasageri din 2015. Transportul pasagerilor între cele două oraşe nu este asigurat, astfel că aceştia vor trebui să se descurce pe cont propriu, relatează Agerpres.

Directorul general al Aeroportului Arad, Ovidiu Moşneag, a declarat că pregătirile pentru preluarea a zeci de zboruri săptămânale au fost finalizate în ciuda timpului scurt de care s-a dispus.

„Cea mai provocare a fost timpul foarte scurt, dar şi legislaţia, pentru că a fost nevoie să parcurgem proceduri care necesită mai mult timp. Investiţiile făcute au fost de 1,5 milioane de lei, iar cele mai mari cheltuieli au fost cu sistemul automat de parcare cu plată, aproape a fost triplată capacitatea parcării”, a spus Moşneag.



El a precizat că în jur de 50.000 de pasageri vor decola şi ateriza la Arad în cele trei săptămâni, iar pentru asta a fost nevoie şi de mărirea numărului de angajaţi. Celor 57 de angajaţi ai bazei locale s-au alăturat 90 din Timişoara, de unde au fost aduse temporar şi anumite echipamente.





La Arad, unde din 2015 nu mai există curse aeriene regulate de pasageri, vor fi acum între şapte şi zece zboruri pe zi. Între destinaţii se numără Bruxelles-Charleroi, Barcelona, Milano-Bergamo sau Roma.



Transportul pasagerilor între cele două oraşe nu este asigurat, astfel că aceştia vor trebui să se descurce pe cont propriu.



Consiliul Judeţean Arad a aprobat încă din luna august cheltuieli pentru pregătirea aeroportului local, după ce companii aeriene care operau în oraşul vecin au anunţat că vor să se mute temporar aici, pe perioada lucrărilor care au loc la baza aeriană din Timişoara, care vor dura trei săptămâni.



În ultimul deceniu, pe baza aeriană din Arad au existat doar zboruri sezoniere turistice, charter şi cargo.