Lidia Fecioru: ”Cele trei legi ale îndeplinirii dorințelor! Îți aduc tot ce vrei!”

1. Legea comenzii

Trebuie sa formulezi clar ce vrei. Este foarte important sa spui exact ce vrei. Gandurile noastre sunt cele mai importante.

Cand ceri ceva, trebuie sa ceri foarte strict, fix. Cand spuneam ca pui banutul in canita si ceri un singur gand, la fel trebuie sa faci si acum: o singura dorinta, un singur gand.

Trebuie sa comenzi si sa ceri. Nu trebuie sa facem multe polologhii. Nu ne opreste nimeni sa spunem o rugaciune la asta. Nu ne opreste nimeni sa il rugam si pe Dumnezeu sa ne ajute.

2. Legea zeciuielii.

Acolo exista Dumnezeu. Trebuie sa-ti platesti partenerul de afaceri. Iar partenerul tau de afaceri atunci cand esti singur este Dumnezeu.

Platesti ajutand pe cineva, dand zeciuiala din ce ai facut tu. Este important sa o faci pentru ca banii sa ramana la tine.

3. Legea bunavointei

Indiferent de cati bani ai avea, trebuie sa faci bine celor din jur pentru ca banii sa ramana la tine. Este si cazul celor care fac voluntariat. Daruiesc fara sa stie nimeni. Trebuie sa traiesti in armonie cu ceilalti. Nu se gandesc la ei pentru ca stiu ca lor oricum le merge foarte bine. De unde dai, Dumnezeu da inzecit.

Lidia Fecioru, sfat pentru bani. Cum sa faci sa atragi norocul de partea ta

„Bancnota de 100 de lei atrage bani. Seara nu se dau bani. Se spune ca dai bunastarea din casa„, a spus Lidia Fecioru, in emisiunea de la Antena 3. Se pare ca multi facem o greseala banala, care ne costa scump. Atunci cand primim bani, NU trebuie sa ii cheltuim imediat. Banii trebuie sa fie lasati in portofel cel putin o noapte, pentru a ne aduce sporul in casa.

Un alt truc care face minuni atunci cand nu ai bani este acesta: trebuie sa mergi pe strazi de case cu oameni bogati. Ca sa atragi banii ca un magnet, trebuie sa formulezi clar ceea ce vrei. Este foarte important sa verbalizezi exact ceea ce vrei, de fapt.

