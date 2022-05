Ce putere specială avem în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici. Fecioarele prevăd viitorul, Racii au suflet bun

"Fiecare zodie are o latură a ei, în care, într-adevăr deţine supremaţia la o anumită putere.Toţi avem nişte superputeri", a spus numerologul.

Putere specială pentru Berbec, cu Mihai Voropchievici

Berbecul are puterea pasiunii arzătoare. Asta chiar este o superputere. Omul acesta, toată viaţa trăieşte din dragoste, e pasional, e ardent, e un om exploziv. Tot ce face, face la cote superioare şi îi influenţează şi pe cei din jurul lui să devină captivaţi de ceea ce face el. Le crează interes, o stare. E un deschizător de drumuri care practic iniţiază, declanşează acţiunile măreţe. E considerat războinicul zodiacului. Ştim toţi cât de luptători sunt Berbecii. În afară că sunt plini de curaj şi îndrăzneţi, sunt cei care au iniţiativă. Pe lângă faptul că au pasiune arzătoare, e zodia care ia iniţiativa şi undeva tinde să finalizeze lucrul bine început. Şi, nu poţi decât să fii captivat de un astfel de om. Să spunem că are o profesie şi tu ai nevoie de serviciile lui, el a examinat şi a acţionat. Deci, Berbecul are puterea de a iniţia şi deschide nişte drumuri pe care alţii nu au mers. El merge pe drumul pe care şi-l deschide singur. Niciodată nu te lasă cu ochii în soare. Şi dacă o face, măcar îţi aduce o pereche de ochelari sau o umbrelă. El, întotdeauna tinde să termine ceea ce a început şi de multe ori termină înaintea celorlalţi, ca să mai aibă timp să mai facă o mică bârfă răutăcioasă. În general, se poate lega de nativii din Taur, pentru că nu are atâta incisivitate. Ei sunt cei care au puterea de a stăpâni timpul, adică ei ştiu cum să îl folosească. Nu îi urneşti. Îi urneşti foarte greu. Ei sunt meticuloşi, tipicari. Timpul lucrează în slujba lor. Ei sunt oamenii care fac totul încet, dar bine. Chiar şi asimilarea unor cunoştinţe, le asimilează mai greu, dar e interesant că nu le mai uită niciodată.

Putere specială pentru Taur, cu Mihai Voropchievici

Taurii au capacitatea de a profita de fiecare clipă şi a obţine cele mai mari beneficii după ea. Adică e omul care, dacă a luat o lămâie, nu stoarce numai două-trei picături de zeamă de lămâie, o stoarce pe toată. Ia tot. Se poate spune că superputerea lui este aceea de a stăpâni timpul. E foarte greu să ştii să controlezi timpul şi să îl pui să lucreze în favoarea ta, iar Taurul e chiar stăpânul timpului. El ştie fiecare ceas, cum trebuie să lucreze. Îşi coordonează şi repartizează sarcinile pe margine de timp. E foarte bun. Nu face repede, dar face bine.

Putere specială pentru Gemeni, cu Mihai Voropchievici

Gemenii, care sunt zodie duală, care în permanenţă ne uimesc prin ceea ce fac, şi bune, şi mai puţin bune, au descoperit că ei sunt cameleonii zodiacului. Sunt nişte mici genii, dar sub acoperire. E greu să îi depistezi, au mintea extrem de ascuţită, iar gândurile lor au de multe ori viteza luminii, penetrează. Era un dicton: Veni, vidi, vici. Se aplică perfect. Am venit, am văzut, am terminat, am făcut şi am plecat. Ei evoluează constant. De obicei, rămân aceeaşi persoană care au fost şi ieri, adică nu se schimbă. Aşteaptă să fie lăudat. Sunt într-o permanentă reinventare de sine. Dacă îi dai unui Geamăn să facă un lucru, acelaşi lucru, pe parcursul unei săptămâni, îl va face în şapte moduri diferite. E foarte creativ.

Putere specială pentru Rac, cu Mihai Voropchievici

Mămica răniţilor, tăticul răniţilor. Suflet bun, vorbă dulce. Au puterea de a vinde calm, prin modul său de a se conecta cu astrul nopţii. Ei mai au şi nişte calităţi, de multe ori extrasenzoriale, parapsihologice, de multe ori. Au acea putere de a vindeca nişte oameni. Ba că e cu forţa gândului, că e cu forţa mâinii - metoda pe care foloseşte Lidia (n.r. Fecioru) cu bioenergia. Ei transmit nişte lucruri şi au puterea de a vindeca suferinţa fizică, emoţională dar şi spirituală. Dacă tu ai avut o decepţie, o suferinţă şi ţi-e sufletul încărcat, vine Răcuşorul cu trusa lui de croitorie şi începe să repare. Te încântă, îţi vorbeşte, te mai şi mângâie. Face totul cu intenţii bune şi atunci i se pare normal ca dorinţa lor e să elimine toată suferinţa şi tristeţea celorlalţi. Aşadar, Racul are puterea de a vindeca.

Putere specială pentru Leu, cu Mihai Voropchievici

Are o puterea de a mobiliza oamenii, putere ieşită din comun. Sufletul lui e plin de lumină, iubire şi bunătate. Nu vine cu răutate să mobilizeze oamenii, dar el deschide gura ca să ajute. Reuşeşte să fie lumina călăuzitoare pentru cei din jurul lui. Supraputerea lui este capacitatea de a îi îndruma şi călăuzi pe ceilalţi, de a strânge în jurul lui oameni care să îi împărtăşească cauza şi de a atinge împreună ţeluri măreţe. Sunt oamenii care pot să construiască ceva pentru viitor. Asta este şi puterea de convingere, au puterea de a transmite gândurile lor, a mobiliza şi a-i pune şi la treabă. Sunt trei în 1. Sunt liderii de care orice comunitate are nevoie.

Putere specială pentru Fecioară, cu Mihai Voropchievici

Are darul de a prevede viitorul. Într-adevăr, Fecioara are zone pe care nu şi le explorează suficient (...) Fecioara vede un pic în viitor. Are apreciere, dar nu din aceea distructivă, pentru că, de multe ori, au atâta discernământ ca să îmbrace şi partea negativă a previziunilor, într-o formă artistică. Pot anticipa ceea ce urmează, numai povestindu-le despre ce ai voie. În general nu se bagă în viaţa unei persoane, numai dacă îi ceri. Nu sunt inoportuniste şi nu vor demonstra niciodată ce calităţi au. Le au şi sunt conştiente de ele. E singura zodie care poate lua o decizie foarte bună şi pentru cei din jur, într-o situaţie de catastrofă.

Putere specială pentru Balanţă, cu Mihai Voropchievici

Balanţa e blândă, dar până când le supără cineva. Balanţele dau dovadă de o empatie deosebită şi din această empatie pot da senzaţia că citesc gândurile celorlalţi. Au capacitatea de a observa toate laturile unei probleme şi de a înţelege nevoile, dorinţele, dar şi motivaţiile ascunse ale celorlalţi. Mintea lor este precum oglinda care le arată oamenilor ceea ce gândesc.

Putere specială pentru Scorpion, cu Mihai Voropchievici

Au puterea de a comunica cu lumea spirituală. Pot comunica cu lumea nevăzută care este în jurul nostru, care ne înconjoară. Au conexiuni speciale cu cei de dincolo. E altă zodie de apă care are puteri din aceatea, ca şi Racul şi de multe ori, vin şi spun nişte lucruri percepute de ei, la fel ca şi Fecioara. Pot avea şi vise premonitorii şi vin şi spun că se întâmplă aşa ceva, dar el nu e conştient că acel lucru chiat se poate întâmpla. Abia după ce se întâmplă minunea, se teme şi el de ce a putut să afle. Mesajele pe care le percep, de multe ori le oferă capacitatea de a lua cele mai bune decizii, dar după ce au conştientizat că au această putere, de a primi ordine din altă parte.

Putere specială pentru Săgetător, cu Mihai Voropchievici

Are marea putere de a aduce bucurie. Unde intră un Săgetător, numai cântece de dor, joc într-un picior. Optimismul debordant şi entuziasmul sunt caracteristicile obligatorii, definitorii. Sunt oamenii care, dacă eşti supărat, e bine să ai un Săgetător lângă tine, că te scoate imediat din stare. Îi vezi întotdeauna că sunt cei care aduc zâmbetul pe buzele oamenilor, au talente aparte, menite de a-i face pe oa meni fericiţi. Că folosesc vorba, că folosesc aspectul fizic, că fac un lucru foarte benefic pentru cei din jur. Majoritatea, sunt foarte mulţi artişti, care evoluează pe scenă, sunt actori, cântăreţi, dansatori, sau chiar sportivi născuţi în această zodie de foc.

Putere specială pentru Capricorn, cu Mihai Voropchievici

Au puterea de a schimba lumea, datorită faptului că au o voinţă de neclintit atunci când îşi stabilesc un ţel. Nu se răzgândesc şi nu se întorc. Ei nu fac concesii. Prin voinţa imensă, aduc schimbarea şi reuşesc să transforme lumea chiar când îşi stabilesc ţeluri măreţe. Fiind a doua zodie de pământ, a treia practic, merg încet şi ajung la finish.

Putere specială pentru Vărsător, cu Mihai Voropchievici

Vărsătorul are acea putere a ideilor inovatoare. Are o perspectivă complet diferită faţă de noi ceilalţi. Şi ei, de multe ori, au prostul obicei, pentru a ajunge la un lucru simplu, să îşi complice un pic existenţa. Tot ce e nou, radical, îmbunătăţit şi inovator au legătură cu această zodie de aer, care este guvernată de Uranus, planeta schimbării radicale.

Putere specială pentru Peşti, cu Mihai Voropchievici

Puterea de a comunica cu Universul este a treia zodie de apă. Aşa visători cum sunt ei, cu capul în nori, aceşti oameni sunt acuzaţi de multe ori că distrug cu ceea ce spun. Dar ei nu distrug, ei vin să ajute. Ei au nişte conexiuni cu Universul şi din punct de vedere spiritual sunt cei mai dotaţi pentru că ei sunt cel mai aproape de Dumnezeu. Ei nu fac nimic fără Dumnezeu. Şi din aceasă cauză Dumnezeu nu îi lasă să se ducă la fund, să se scufunde. Pot înţelege lumea dintr-o altă perspectivă pe care noi, oamenii obişnuiţi, de foarte multe ori nu o putem înţelege. Sunt nişte oameni care au capacitatea de a fi într-o permanentă legătură cu Universul.