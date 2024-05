Elevi recrutaţi de o profesoară pentru a-l susţine pe Mario de Mezzo, candidatul PNL la Primăria Slatina

Elevi ai Colegiului "Radu Greceanu" din Slatina au fost recrutaţi de o profesoară pentru a fi folosiţi în clipuri video pentru a-l susţine pe Mario de Mezzo, candidatul PNL la Primăria Slatina.

Sursa foto: Facebook/ Mario de Mezzo

Profesoara a recunoscut că i-a dus pe copii la anumite acţiuni electorale pe care Mario de Mezoo le-a desfăşurat atunci când era prefect al judeţului Olt, însă a negat că i-ar fi recrutat pe elevii colegiului în campania electorală.

Totuşi, jurnaliştii de la Gazeta Nouă au intrat în posesia mesajului pe care profesoara l-a trimis într-un grup de WhatsApp.

"Dragilor, am nevoie de voi pentru strângerea de semnături în vederea candidaturii lui Mario de Mezzo la Primăria Slatina. Îmi trebuie: nume şi toate prenumele, data naşterii, adresa (doar strada şi numărul), seria şi nr de la buletin. Vă mulţumesc!", a fost mesajul transmis de profesoară.

Contactată de jurnaliştii Gazeta Nouă, profesoara a negat faptul că a recrutat elevi pentru a fi folosiţi în clipurile electorale ale candidatului PNL.

"Nu este adevărat așa ceva. A fost o singură acţiune, când era dumnealui prefect, am primit un telefon de la inspectorat, la Ziua Porţilor Deschise ale Prefecturii, dacă pot participa cu niște elevi, după ore. Asta a fost singura acţiune care, într-adevăr, de Ziua Prefecturii, de Ziua Porţilor Deschise am participat cu niște elevi. Atât! Şi am fost discutată în Consiliul Profesoral, am spus că n-am ştiut despre ce este vorba, mi s-a dat telefon de la inspectorat, inspectoratul este forul nostru superior şi de asta m-am dus. Asta este singura acţiune", a declarat aceasta.