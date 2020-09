Cine ar câștiga acum cursa pentru Casa Albă. Donald Trump nu stă deloc bine în sondaje

Democratul Joe Biden are un avantaj de 10% și îl conduce cu 52% la 42% pe preşedintele american Donald Trump, la nivel naţional. În statul Wisconsin, punctul cheie al luptei acest an, Biden conduce cu 50% față Trump care are 44% în sondaje.

Avantajul lui Biden de 10 puncte la nivel naţional, respectiv de 6 puncte în Wisconsin, este asemănător cu rezultatele din sondajele realizate înainte de convenţiile partidelor Democrat și Republican.

La începutul anului, înainte de pandemie, Biden deţinea un avantaj mediu de 7 puncte faţă de Trump în sondaje. Procentele lui Biden, în medie, nu au ajuns niciodată sub 4 sau 5 puncte, dar nici peste 10 puncte. Aceasta este o marjă destul de îngustă pentru alegerile din Statele Unite.

Biden şi-a menţinut conducerea nu doar la nivel naţional, ci şi în statele care contează cel mai mult pentru câștigarea biroului de la Casa Albă. Biden a fost în mod constant în faţa lui Trump, inclusiv în Arizona, Florida, Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin.

Comparativ, avantajul lui Hillary Clinton în acelaşi moment din 2016 a fost de doar aproximativ 3 puncte.