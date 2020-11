Joe Biden este noul preşedinte ales al Statelor Unite ale Americii

Voturile prin corespondenţă, mult-contestate de preşedintele Trump, i-au adus victoria lui Biden şi au reprezentat motivul pentru care câştigătorul scrutinului prezidenţial din 3 noiembrie nu a putut fi cunoscut în dimineaţa următoare alegerilor.

Succesul challenger-ului democrat a venit după două zile în care situaţia numărului de electori adjudecaţi de Biden şi Trump a rămas neschimbată: 253, respectiv 213, dintr-un necesar minim de 270.

Democratul s-a plasat, vineri, în faţa preşedintelui în două state-cheie în care Trump s-a aflat în frunte, miercuri şi joi. Este vorba de Georgia şi de Pennsylvania.

În alte două state-cheie, Arizona şi Nevada, Biden s-a aflat în faţa lui Trump încă de la închiderea urnelor.

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY