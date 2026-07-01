AFP: Erdogan mizează pe summitul NATO pentru a-și consolida poziția internațională

3 minute de citit Publicat la 13:46 01 Iul 2026 Modificat la 14:07 01 Iul 2026

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Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, mizează pe summitul NATO pentru a-și consolida poziția internațională, în ciuda faptului că oponenții săi se confruntă cu o represiune tot mai mare, apreciază analiști citați, miercuri, de AFP și Agerpres. Prin găzduirea la Ankara a summitului Alianței Atlantice din 7 și 8 iulie, Erdogan speră să consolideze rolul Turciei ca putere regională și poziția sa de intermediar între Statele Unite și Europa, într-un context geopolitic tensionat.

Președintele Erdogan dorește să poziționeze Turcia ca „jucător indispensabil în Europa și nu numai”, a declarat, pentru AFP, Serkan Demirtas, expert în relații internaționale.

Unitatea NATO a fost recent testată de războiul SUA-Israel contra Iranului, pe care guvernele europene au refuzat să o susțină și căreia Turcia i s-a opus, de asemenea, în ciuda furiei lui Donald Trump. Acesta din urmă a promis totuși să participe la summitul de la Ankara.

Cu a doua cea mai mare armată a NATO pe flancul său estic, Turcia ocupă o poziție geostrategică privilegiată între Europa și Orientul Mijlociu, pe malul sudic al Mării Negre.

„Organizarea acestui summit în Turcia va readuce în atenție rolul important pe care l-a jucat de la aderarea la NATO în 1952, atât în cadrul Alianței, cât și la nivel regional”, a apreciat Luke Coffey, cercetător la Institutul Hudson.

Serkan Demirtas spune, de asemenea, că rolul activ al Turciei în misiunile NATO din regiunea baltică contribuie la supravegherea spațiului aerian. Turcia participă, de asemenea, la exerciții comune.

Cu toate acestea, relațiile sunt departe de a fi lipsite de fricțiuni, potrivit lui Luke Coffrey. „Numeroasele tensiuni dintre SUA și Turcia s-au revărsat uneori asupra funcționării interne a Alianței”, spune el.

După ce Rusia a invadat Ucraina, din 2022, Turcia a amânat să ratifice aderarea Suediei și Finlandei la NATO.

De asemenea, a provocat furia aliaților săi, în special a Statelor Unite, prin achiziționarea sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400, ceea ce a dus la excluderea sa din programul de avioane de vânătoare F-35.

Însă, relațiile bune dintre Donald Trump și Recep Erdogan, după o perioadă de răceală în relațiile turco-americane în timpul administrației Biden, au permis continuarea dialogului.

„Este în interesul tuturor ca acest summit să se desfășoare fără probleme”, consideră Coffey.

Preocupări în surdină și pragmatismul turc

Pentru Aaron Stein, directorul Foreign Policy Research Institute, apartenența la NATO rămâne „garanția supremă de securitate a Turciei”, oferind guvernului turc posibilitatea de a gestiona separat relația sa complexă cu Rusia.

Analiștii vorbesc de importanța menținerii alinierii Turciei la NATO, având în vedere capacitatea sa de a interveni pe mai multe fronturi, de la Ucraina până la Orientul Mijlociu și în numeroase crize regionale.

De la declanșarea invaziei rusești din Ucraina, Turcia a mers ca pe sârmă, sprijinind Ucraina cu drone și muniți, menținând în același timp legăturile cu Rusia, până la punctul de a găzdui mai multe runde de negocieri între cele două părți.

Cu toate acestea, summitul de la Ankara are loc pe fondul unei alunecări spre autoritarism și în timp ce Turcia trece printr-o nouă perioadă de turbulențe politice, în urma unei hotărâri judecătorești care l-a înlăturat pe principalul lider al opoziției.

Această măsură, luată în urma arestării în martie 2025 a popularului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, este văzută ca o manevră de marginalizare a rivalilor lui Erdogan înainte de alegerile prezidențiale programate pentru 2028.

Însă, așa cum spune Demirtas, capitalele europene își păstrează pentru ele preocupările și criticile și au grijă să nu-și fragilizeze legăturile cu guvernul turc.

„NATO nu este un club rezervat democrațiilor”, a spus Aaron Stein.

Erdogan, la rândul său, vede summitul ca pe o oportunitate de a-și consolida imaginea de „lider care apără cel mai bine interesele Turciei pe scena internațională”, afirmă Demirtas.

În fond, chiar dacă negocierile pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană sunt într-un impas, cooperarea s-a orientat către domenii mai pragmatice, inclusiv industria de apărare, prin intermediul mai multor acorduri de parteneriat cu Spania, Polonia, Italia și România.

Potrivit unei surse din domeniul securității din Turcia, guvernul de la Ankara speră la o relaxare a restricțiilor asupra acestui sector.