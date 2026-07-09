"Decizii iresponsabile, pot duce la o catastrofă pentru întreaga lume". Rusia amenință după deciziile luate la Summitul NATO

Rusia a condamnat deciziile luate miercuri de NATO la summitul din Turcia, afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale. FOTO: Profimedia Images

Rusia a condamnat deciziile luate miercuri de NATO la summitul din Turcia, afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale, după ce alianța a anunțat noi ajutoare militare pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul statelor membre față de apărarea colectivă, scrie Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că prioritățile NATO au rămas neschimbate: "militarizarea continentului european, concentrarea pe consolidarea capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei".

"Este regretabil, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume", a transmis Zaharova într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului.

La summit, statele membre NATO s-au angajat să ofere Ucrainei asistență militară de 70 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 80 de miliarde de dolari, pentru anul 2026.

De asemenea, liderii alianței și-au reafirmat, în declarația finală a summitului, "angajamentul de neclintit" față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al Tratatului NATO și au anunțat acorduri pentru armament în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

În reacția sa, Zaharova a susținut că "fisurile" dintre Statele Unite și partenerii lor din NATO "nu au dispărut".

"Pe acest fond, americanii nu își ascund dezamăgirea față de blocul nord-atlantic", a scris ea.

Zaharova a invocat și tensiunile legate de Groenlanda, afirmând că "problema Groenlandei nu este rezolvată potrivit scenariului american". Ea a mai susținut că Washingtonul este nemulțumit deoarece, în viziunea sa, membrii alianței nu au acționat suficient de solidar atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat însă, într-un interviu acordat Reuters, că disputele dintre președintele american Donald Trump și ceilalți lideri ai alianței arată forța democratică a NATO și ar trebui să fie o lecție pentru președintele rus Vladimir Putin.

"I-aș spune lui Putin: ar trebui să aveți și dumneavoastră mai multe discuții, în mod deschis", a declarat Rutte pentru Reuters.