Comisarul european Roxana Mînzatu: "De azi, școlile europene au un ghid comun pentru a preda inteligența artificială"

Vicepreședinta Comisiei Europene a mai spus că ghidul este azi accesibil în limba engleză și va fi disponibil în toate limbile oficiale UE. Sursa foto: Facebook/Roxana Mînzatu

Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședintă la Comisia Europeană, a anunțat lansarea primului Cadru european pentru alfabetizare în inteligență artificială, un ghid comun destinat școlilor primare, gimnaziale și liceelor din Uniunea Europeană, realizat împreună cu OCDE și cu sprijinul CodeAI.

"De azi, școlile europene au un ghid comun pentru a preda inteligența artificială. Astăzi am lansat, împreună cu OCDE și cu sprijinul CodeAI, primul Cadru european pentru alfabetizare în AI destinat școlilor primare, gimnaziale și liceelor. Cadrele didactice din intreaga Uniune Europeană primesc un ghid comun și exemple practice pentru a preda cum funcționează AI-ul, cum se folosește responsabil și cum poate fi chiar creat de către elevi", a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

Vicepreședinta Comisiei Europene a mai spus că ghidul este azi accesibil în limba engleză și va fi disponibil în toate limbile oficiale UE până la începutul lunii iulie.

"Pentru că un copil care crește azi într-o lume dominată de algoritmi și modele AI care evoluează cu o viteză incredibilă, un astfel de copil trebuie să înțeleagă această nouă tehnologie — nu doar să o consume. Acesta este rolul noului Cadru de alfabetizare AI. El oferă învățătorilor și profesorilor un limbaj comun pentru dezvoltarea competențelor de care elevii au nevoie, alături de exemple practice de activități la clasă", a mai precizat Roxana Mînzatu.

Competențele vizate sunt organizate în patru categorii: interacțiunea cu AI, crearea cu ajutorul AI, gestionarea AI și contribuția la dezvoltarea acesteia.

"Acesta e primul pas. Urmează, în acest an, un pachet mai amplu pentru educație digitală în Europa".