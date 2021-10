Dan Nica, despre criza energetică: "Situaţia României este una disperată. Facturile sunt uriaşe"

Urmăriţi declaraţiile făcute de Dan Nica, membru în Comisia de Energie şi Industrii din Parlamentul European.

Dan Nica a vorbit în cadrul ediţiei Be EU despre criza energetică - ce o cauzează, ce soluţii sunt la nivel european, dar şi în România.

"Eu am avut o inițiativă acum două săptămâni, a fost imediat sprjinită de delegația spaniolă și am reușit să determinăm să fie o dezbatere. Nu am reușit ca în plenul Parlamentului European să fie și o rezoluție, pentru că s-au opus grupurile din care fac parte PNL și USR-ul și a rămas doar o dezbatere. Și o dezbatere este un semnal important (...) Aceste creșteri la energie și gaz sunt aberante și trebuie oprite. Ce se așteaptă? Ca urma a acestei dezbateri, Comisia mâine va anunța în mod oficial un set de măsuri în linie cu legislația europeană și pe care statele membre le pot lua (...)

Eu am spus, domnilor, dacă nu acționăm acum, de exemplu, situaţia României este una pur și simplu disperată, pentru că facturie au crescut, a nins în România în anumite zone, este foarte frig, oamenii trebuie să dea drumul la încălzire. Este foarte frig, sunt persoane în vârstă, persoane care au copii. Prețurile au crescut foarte mult. Vrem un set de măsuri care să fie adoptate imediat.

Comisia Europeană ne va spune mâine oficial (...) Comisia Europeană va spune - voi, guvernele, trebuie să înțelegeți că nu vă puteți umple bugetul de stat din taxe și impozite și în același timp să vă plângeți că oamenii pur și simplu nu mai pot să se descurce în România. Există previziuni că va ajunge factura la nivelul salariului minim pe economie pentru electricitate, sau a unei pensii medii (...) 20% dintre români nu își pot permite să plătească facturile din venitul pe care îl au.

În momentul în care apare o asemenea anomalie, te întebi cum se poate doar în România prețul de retail să crească, în timp ce peste tot există creșteri moderate la retail, ori există chiar scăderi, băieții deștepți care au apărut pe piața gazelor. Când există o asemenea creștere, este clar că este o distorsiune de piață și distorsiunea nu putea să apară decât dacă au apărut ca intermediari în vânzarea gazului băieții deștepți - profituri foarte mari pe seama facturilor. Asta este concluzia. (...) Niciun stat din UE nu are această creştere. Trebuie spus ce s-a întâmplat. Trebuie făcută o investigaţie serioasă. Pe mine mă interesează luarea unor măsuri urgente", a anunţat Dan Nica.

