Fake news în PE. 150 de eurodeputați s-au trezit pe o listă, acuzați de legături cu Emiratele: „Am fost acuzați că vindem armament”

Fake news în Parlamentul European. Un site obscur a publicat o listă cu 150 de eurodeputaţi acuzaţi de legături cu Emiratele Arabe Unite. Sursa foto: Antena 3

Alertă de fake news în Parlamentul European, după ce un site necunoscut a publicat o listă cu 150 de eurodeputaţi acuzaţi de legături favorabile cu Emiratele Arabe Unite. Cazul ridică mari semne de întrebare privind folosirea instrumentelor digitale în campanii de influenţă şi subminarea încrederii publice în institutiile europene, informează Antena 3 CNN.

"Ce măsuri s-au luat aflam de la purtătorul de cuvânt al Parlamentului European, Delphine Colard, alături de care am înregistrat podcastul Be Eu, pe care îl găsiţi pe YouTube", a spus Sabina Iosub.

"Cred că ceea ce este interesant este că, uneori, nu trebuie să dai mai multă putere unor asemenea site-uri. Desigur, un site web de acest gen atrage atenţia pentru că oamenii repostează.

Aşadar, ceea ce am făcut noi a fost să oferim asistenţă în analizarea impactului real al acestui site şi apoi am sugerat persoanelor vizate să informeze părţile interesate că acest site nu oferea informaţii reale, dar şi că nu era un site de încredere, nefiind înregistrat ca mijloc oficial de informare în masă.

Am făcut asta fără a ne plânge pe toate site-urile despre asta, pentru că, desigur, asta urmăresc aceste tipuri de conţinut. Ei vor să aibă o vizibilitate mai mare, o acoperire mai mare. Şi asta nu este ceea ce vrem să oferim în astfel de cazuri.

Uneori, tăcerea strategică, aşa cum îi spunem noi, este cea mai bună modalitate de a aborda problema, pentru că nu vrem să ne abatem de la comunicare.

Cred că pentru membrii acestui Parlament, dar şi pentru alte părţi, totul se rezumă la ceea ce vrei să spui, să transmiţi despre modul în care aperi cetăţenii, despre cum transmiţi poziţiile lor mai departe, şi asta încearcă membrii să comunice pe reţelele sociale sau în mass-media.

Dacă sunt distraşi de zgomotul de fond, ajungă să dea prea mare atenţie acestui zgomot. Aşadar, tăcerea strategică este adesea o opţiune bună, dar, desigur, depinde şi de situaţie.

Asemenea entităţi trebuie raportate autorităţilor, în baza Legii privind libertatea mass-media, dar şi să le raportăm şi platformelor de social media...

Dacă nu raportăm marile platforme nu pot fi trase la răspundere dacă nu respectă reglementările prevăzute în Legea serviciilor digitale", a declarat purtătorul de cuvânt al Parlamentului European, Delphine Colard, pentru Antena 3 CNN.

Cabinetul lui Gheorghe Falcă a anunţat despre acest site fake

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL, şi colegii săi au anunţat Parlamentul European cu privire la apariţia acestui site care prezintă fake news-uri.

"Ca om politic, doream să răspund acuzaţiilor care mi-au fost aduse cum că reprezint interesele Emiratelor în PE, că vindem armament pentru Emiratele Unite... Era simplu să demonstrez așa ceva, pentru că ceream de la Pașapoarte o hârtie că n-am fost niciodată în Emirate.

Totuși, cabinetul meu a zis să nu tratăm atât de simplu, să vedem ce putem face oficial. Am făcut informare. Dânşii s-au sesizat, au spus că nu trebuie să reacţionăm, pentru că dânşii verifică, ceea ce au şi făcut", a afirmat Falcă.

Ce au descoperit cei din Parlamentul European

site-ul respectiv nu dezvăluie public nicio informaţie despre fondatori

platforma nu oferă o adresă oficială a sediului

domeniul, înregistrat anonim în Islanda

"E normal să dai un drept la replică, dar e foarte bine să vezi de la cine primeşti astfel de întrebări. De aici încolo fiecare stat trebuie să-şi construiască o structură care să lupte cu dezinformarea. Cabinetul meu verifică la sânge mail-urile. Între 5-8% din ce primim, ca solicitare, vine din zona fake news-ului. Dacă instituțiile au forţă de reacţie, ne putem apăra.

În ţară, fake news-urile sunt la ordinea zilei, Rusia este prezentă la noi frecvent, au şi oameni care preiau ce spun ruşii şi ne atacă. Valorile în care credem trebuie apărate în fiecare zi", a mai adăugat Gheorghe Falcă.