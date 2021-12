Ce se întâmplă cu miile de petiţii care ajung anual la Comisia din PE

Oamenii se plâng că le sunt încălcate drepturile şi fac sesizări pe diverse teme cum ar fi justiţia, mediul sau sănătatea.

"În primul rând, Comisia pentru Petiţii este singura comisie unde cetăţenii au contact direct cu noi şi pot chiar participa într-o comisie parlamentară.

Deci, este o comisie foarte specială.

Nu este una legislativă, dar, în acelaşi timp, este acea comisie în care cetăţenii pot depune plângerile lor atunci când le sunt încălcate drepturile în statele membre şi, de asemenea, în cadrul instituţiilor.

Avem circa 1.500 de petiţii în fiecare an, pe care le audiem, pe teme legate de mediu, iar în ultimul an şi jumătate am avut multă treabă în a ne ocupa de probleme de la cele din justiţie, la cele legate de sănătate, de drepturile fundamentale, toate problemele legate de pandemia de COVID, deci am fost foarte activi pe teme noi în această comisie.

Aceasta este om comisie care este foarte apropiată de cetăţeni şi este foarte simplu pentru cetăţenii noştri să comunice direct cu această comisie", a declarat Alex Agius Saliba, europarlamentar Malta, sâmbătă, la emisiunea Be EU, de la Antena 3.





