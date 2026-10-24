Nicu Ștefănuță, despre ajutorul pentru Ucraina: „Investiția asta mică, de fapt, ne ocrotește pe noi”

Nicu Ștefănuță: Rusia este agresorul. Nu ne jucăm să susținem agresorul. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat, într-un interviu difuzat în emisiunea Be EU, realizată de Sabina Iosub, că sprijinul acordat Ucrainei este esențial pentru securitatea României, în condițiile războiului declanșat de Rusia. El a avertizat că Ucraina reprezintă o barieră geografică în fața forțelor ruse și a respins ideea că România ar cheltui bani fără să aibă un beneficiu direct pentru propria securitate.

„Rusia este agresorul. Nu ne jucăm să susținem agresorul, ci susținem victima în acest caz, care este Ucraina. Să nu creadă românii că noi dăm bani degeaba ucrainenilor, care mănâncă pe banii noștri. Când cad drone rusești peste tot în Delta Dunării și, într-o zi, din păcate, o să cadă și pe o casă cu oameni în ea, cum s-a întâmplat deja la Galați, și vom avea și victime, atunci ne vom da seama că Ucraina este și geografic o barieră în fața rușilor.

Românii nu au avut niciodată experiență bună cu rușii. Eu nu îmi doresc să mai vină rușii o dată peste noi. Nicio parte din spectrul democrației nu s-ar bucura, nici nu ar trăi bine. Cea mai puternică armată din lume acum și cea mai robustă este cea ucraineană, care ne protejează. Dacă nu ar fi Ucraina, Moldova cu cine s-ar apăra, că ei nici nu au armată? Investiția asta mică pe care o dăm noi, de fapt, ne ocrotește pe noi”, a declarat Nicu Ștefănuță.

„Nu dau nici doi bani pe ce zice Putin”

Nicu Ștefănuță a spus că nu are încredere că președintele rus Vladimir Putin dorește pacea. Ștefănuță și-a argumentat poziția prin războaiele declanșate de Rusia în ultimele decenii și a comparat promisiunile lui Putin cu cele ale unei persoane care a manifestat în mod repetat un comportament agresiv.

„De ce aș crede acum că Putin ne vrea bine? Nu dau nici doi bani pe ce zice Putin. Îl urmăresc de 26 de ani și numai prăpăd a făcut. Numai războaie a făcut. E ca și când ești măritată de 27 de ani cu un om care numai agresiv se poartă cu tine și dintr-odată zice: «Iartă-mă, mă voi schimba». Îl crezi?”, a afirmat Nicu Ștefănuță.