Cercetători de la Harvard, Marea Britanie și Israel, prezenți la Congresul de Longevitate din București

Evenimentul își propune să creeze punți între mediul academic, medical și cel de afaceri. Foto: Antena 3 CNN

Capitala României găzduiește timp de trei zile primul Congres Internațional din Europa de Sud-Est dedicat longevității, un eveniment organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. În paralel are loc și primul târg dedicat științei longevității – Longevity Expo Forum Fest, conceput ca un spațiu de întâlnire pentru investitori, antreprenori și startup-uri din domeniul biotehnologiei și wellness-ului. Evenimentul își propune să creeze punți între mediul academic, medical și cel de afaceri, cu scopul de a încuraja inovația în sănătate. Longevity Expo Forum Fest transmite un mesaj clar: sănătatea viitorului începe cu prevenția, educația și colaborarea interdisciplinară.

”Bucureștiul devine capitala mondială a longevității, iar România se poziționează ca un hub regional în cercetarea longevității și în medicina 3.0. În doar câteva minute vor începe deja primele lucrări ale Congresului Internațional de Longevitate, organizat în premieră în România, dar și în Europa de Sud-Est, de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României”, a declarat Alina Panico, manager de proiect al fundației.

Potrivit acesteia, evenimentul aduce la București unii dintre cei mai importanți lideri în cercetarea longevității la nivel mondial. ”Astăzi vom afla de la cei mai importanți și influenți lideri în cercetare despre cum putem încetini procesul de îmbătrânire. Vorbim de cei mai importanți cercetători, specialiști în medicina regenerativă, care vin din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie, Suedia, Germania și Israel. Sunt 10 speakeri internaționali care vor fi astăzi la București și ne vor prezenta soluții. Vorbim de Patrick Paine de la Harvard Medical School, de Aubrey de Grey, cei mai importanți specialiști adunați la București”, a subliniat Panico.

Evenimentul se desfăşoară între 11 şi 13 noiembrie, zilnic între orele 09:00 şi 19:00, iar accesul publicului este gratuit. Pe durata celor trei zile, vizitatorii pot participa la conferinţe, demonstraţii live, standuri de inovaţie medicală şi prezentări de tehnologii emergente în domeniul longevităţii.