Ciprian Ciucu, Mihai Chirica şi George Tuță au discutat despre un transport public mai inteligent la "Smart Urban Future". Sursa foto: captură video

Infrastructura inteligentă și soluțiile pentru transportul urban al viitorului au fost principalele teme ale Conferinței naționale "Smart Urban Future", organizată de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București. Reprezentanți ai administrației publice și specialiști din domeniu au discutat despre provocările mobilității urbane și au analizat soluții pentru dezvoltarea unui sistem de transport mai curat și mai eficient în România.

Mobilitatea urbană inteligentă înseamnă mai mult decât autoturisme moderne. Aceasta presupune o infrastructură adaptată cerințelor transportului viitorului.

Autoritățile locale trebuie să țină pasul cu digitalizarea și dezvoltarea inteligenței artificiale și să găsească soluții pentru un transport mai eficient. Mai mulți primari din țară și din Capitală au prezentat obiectivele pentru anul viitor, care vizează modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea mobilității urbane.

"Introducere acestor sisteme inteligente, dar să nu depășim cadru firesc al inteligenței. Sunt sisteme de culegere date care le procesează și care îți pot aduce informații la zi și în timp real față de ceea ce te interesează despre sosirea unui mijloc de transport în comun sau alte informații legate de trafic, care trebuie să ajungă la cunoștința celor care utilizează transportul public.

Ori prin panouri de stație care îți de informația în mod real, ceea ce avem și noi în municipiu, Iași, ori prin platformele informație de pe smartphone-uri, ori printr-un alt mijloc de de comunicare.

Lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, pentru că marile aglomerații urbani încep să sufere în continuare sau își continuă suferința, ca să spun așa, din cauza aglomerației. Mai este mult până departe, pentru că și mentalitatea utilizatorului trebuie schimbat, confortul lui, eleganța cu care te comporți ca și operator de de transport public", a afirmat Mihai Chirica, primarul Iaşiului.

"În primul și în primul rând trebuie să conștientizăm că trebuie să schimbăm padima de mobilitate din centrul orașului către șoselele de centură, că vom fi avut două până atunci actual ȘA de centură și șoseaua pe care o construiește acuma Ministerul Transporturilor

încet-încet centrul orașului se va demineraliza, e va înverzi, va fi mult mai pretidonați cu pietonii, nu cu mașinile.

În schimb ce zona periferică prin radiale și pe cele două șosele de centură vor crește ca importanță în ceea ce privește mobilitatea, inclusiv cu auto individual", a spus şi Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului.

"Noi mai încercăm și o soluție alternativă, la fel ca, având în vedere numărul de șantiere pe care le are astăzi Sectorul 1, fie că vorbim de metrou, de reabilitare a liniilor de tramvai, de alte proiecte majore de infrastructură, ne-am gândit, fiind foarte aglomerat și extrem de întins sectorul, ne-am gândit să ducem noi primăria către cetățeni și să nu mai fie nevoiți aceștia să bată drumul.

El nu înseamnă mare lucru, înseamnă doar disponibilitatea administrației de a fi cât mai aproape de cetățean. Iar asta cred că face orașele inteligente.

În primul rând, să identificăm drumurile de care nu mai avem nevoie sau de care pe care nu trebuie să le mai facem, să nu le mai facem. Iar atunci când avem nevoie să ne deplasăm să putem să o facem în siguranță și cât mai repede posibil. Vedem acum câțiva ani o analiză a Băncii Mondiale în privința riscului de accidente și printre cauzele acestora, inclusiv în România, după alcool și viteză.

Una dintre ele era mobilitatea inutilă, cea care aglomerează în mod absurd drumurile cu cetățeni care au de mers, după o hârtie, după cine știe ce interacțiune cu administrația în regim fizică și trebuie să o facă", a declarat şi George Tuță, primarul Sectorului 1.

Transport public ecologic în Ilfov

"Vorbim despre transportul public la nivelul județului Ilfov și eu aș vrea să vă vorbesc despre transportul ecologic de această dată, pentru că avem o premieră națională, pentru că văd reprezentanți ai instituțiilor aici, din toată țara și trebuie să vă vă explic exact despre acest proiect unic la nivel național.

Este singura autobază 100% electrică de unde pleacă și se reîntorc pentru reîncărcare autobuzele electrice, 56 la număr, 35, au fost aduse în anii trecuți. Anul acesta avem încă un lot de 21 de autobuze electrice, avem stații de reîncărcare și, evident, această stație, această autobază 100% verde, este verde și pentru că avem panouri solare. Este un proiect foarte important în ceea ce privește transportul.

Este un proiect important în primul rând pentru întregul județ. Pe lângă faptul că vorbim de autobuze electrice, vorbim de diminuarea poluării, vorbim de toate plusurile pe care acest proiect le aduce", a spus şi Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt CJ Ilfov.

Evenimentul Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, are loc până duminică, în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2026.