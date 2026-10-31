Compania Concelex a câştigat premiul "Building the Future" la Gala Antena 3 CNN Winners of de Future 2026. Sursa foto: captură video

Compania Concelex a câştigat premiul "Building the Future" la Gala Antena 3 CNN Winners of de Future 2026. Distincţia i-a fost înmânată lui Adrian Florea, chief corporate officer Concelex, de către Mircea Badea.

Premiul "Building the Future" recunoaşte compania care transformă viziunea în infrastructură şi care construieşte la propiu fundaţiile României de mâine. Este o distincţie acordată organizaţiei care nu se limitează doar la a construi clădiri sau instalaţii, ci creează spaţii în care oamenii se vindecă, învaţă, călătoresc, muncesc şi trăiesc mai bine.

O companie care înţelege că fiecare proiect are un impact real. Un spital poate salva vieţi, o şcoală poate deschide drumuri, un aeroport poate conecta regiuni, iar investiţiile în energie pot asigura stabilitatea şi siguranţa unei ţări - au spus gazdele galei.

Mircea Badea a oferit premiul "Building the Future" companiei Concelex. "Pentru creativitatea, implicarea, dăruirea cu care contribuie la dezvoltarea României şi la îmbunătăţirea vieţii comunităţilor.

Adrian Florea, chief corporate officer Concelex: "Este o afacere de familie, în 1994, când eu nu terminasem facultatea. Nu mă aşteptam. Noi construim pentru viitor: grădiniţe, creşe, şcoli, licee, şosele, stadioane. Clădirile noastre nu cad şi stau acolo sute de ani. Vreau să le mulţumesc colegilor, furnizorilor, partenerilor.