Publicat la 09:36 22 Oct 2025

Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 revine pentru a celebra performanța, inovația și viziunea celor care construiesc România viitorului. Sub tema „Building the Story Together”, evenimentul devine un simbol al colaborării, al unității și al forței de a transforma ideile în realitate.

Pe 28 octombrie 2025, la Opera Națională București, lideri din business, tehnologie, educație, cultură și inovație se reunesc pentru a onora „Winners of the Future” – oamenii și companiile care inspiră schimbarea și contribuie la construirea unei Românii moderne, conectate la valorile viitorului.

„Building the Story Together” înseamnă a uni viziuni, oameni și valori într-o singură poveste – cea a unei Românii care crede în progres și colaborare. Gala RO 3.0 aduce în prim-plan:

Vizionarii care depășesc barierele și insuflă speranță.

Tinerii a căror energie modelează comunități și inspiră generații.

Companiile și partenerii care aleg evoluția, sprijină inovația și cultivă sustenabilitatea cu grijă.

Într-o lume în care adaptabilitatea și curajul definesc succesul, Gala RO 3.0 devine locul unde se întâlnesc excelența, viziunea și inspirația, demonstrând că România poate fi un reper de inovație, creativitate și solidaritate.

Organizată sub egida Antena 3 CNN, Gala RO 3.0 rămâne un angajament comun față de valorile autentice, progres și responsabilitate.

Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025. Building the Story Together. Pentru că viitorul se scrie împreună.