Gala RO 3.0 – Winners of the Future aduce în prim-plan oamenii care construiesc România de mâine

Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

A sosit momentul în care viitorul prinde formă, iar performanța devine inspirație. Astăzi, 28 octombrie 2025, ora 18.00, la Opera Națională București, celebrăm excelența, inovația și viziunea celor care construiesc România de mâine.

Sub tema „Building the Story Together”, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

Este o seară în care inspirația se întâlnește cu recunoașterea, iar poveștile de succes devin repere pentru viitor.

Programul serii:

• 17:00 - 17:30 – Înregistrare invitați

• 17:30 - 18:00 – Welcome cocktail & Networking

• 18:00 - 18:10 – Deschiderea Galei RO 3.0 “Winners of the Future”

• 18:10 - 18:40 – Winners of the Future – Premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează

• 18:40 - 18:55 – Moment Artistic – Opera Națională București

• 18:55 - 19:05 – Minutele de inspirație – Leadership & Viziune

• 19:05 - 19:30 – Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic

• 19:30 - 19:45 – Întâlnirea cu viitorul – Bogdan Ota și robotul AISA dezvăluie muzica noilor dimensiuni

Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor noștri: Opera Națională București, Kaufland România, Transgaz SA, Romgaz, Hidroelectrica S.A. București, Iulius Mall, Vodafone România, Tinmar Energy, Sanador, Electrica SA, Nuclearelectrica SA, Bilka, Grampet Group, Niro Investment Group, Cris-Tim, Proger Global Network, Exim Banca Românească, Construcții Erbașu SA și Rețele Electrice România – companii care susțin inovația, performanța și viitorul României.

Evenimentul este organizat de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazine

Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.