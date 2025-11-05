Risc de explozie şi incendiu pe o stradă din Bucureşti, din cauza unor scurgeri de gaze. Zona a fost restricţionată

Publicat la 21:49 05 Noi 2025 Modificat la 21:53 05 Noi 2025

Risc de explozie şi incendiu pe o stradă din Bucureşti, din cauza unor scurgeri de gaze. Zona a fost restricţionată: Poliția Română via Antena 3 CNN

Pompierii s-au deplasat de urgenţă, miercuri seară, în strada Popa Tatu, din Bucureşti, în urma unui apel la 112 care anunţa scurgeri de gaze, informează Antena 3 CNN. Strada a fost închisă pentru efectuarea verificărilor.

Zilele trecute, Distrigaz ar fi amplasat un aparat de gaze, pe care ar fi montat mai multe șuruburi, ceea ce le-a îngreunat misiunea pompierilor, care au încercat să ajungă la sursa scurgerilor de gaze.

Un locatar din zona respectivă a intervenit la Antena 3 CNN şi a descris situaţia:

"Au venit pompierii, ca urmare şi a unei sesizări pe care am făcut-o la prim-ministrul României. În strada Popa Tatu sunt încălcate toate normele posibile şi imposibile în materie de instalaţii.

În urma verificărilor, s-a constatat că aparatul de gaze din stradă are scăpări de gaze. Pompierii au încercat să deschidă capacul, dar angajaţii de la Distrigaz au venit zilele trecute, au pus niște şururburi şi au blocat capacul respectiv.

A trebuit să aşteptăm 26 de minute să vină Distrigaz, ca să deschidem capacul, au constatat că e o scurgere de gaze. Zona este securizată, pompierii verifică instalațiile. Poliţia a închis circulaţia pe stradă până la Piaţa Matache. Se fac verificări în continuare şi să sperăm cu nu sărim în aer", a spus bărbatul.

"Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100 de metri. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii. Actionăm cu o autospecială de stingere", a transmis ISU.