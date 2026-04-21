34.000 de locuințe despăgubite într-un singur an, dar românii încă evită asigurările

Doar 2 din 10 români își asigură locuința în România. Foto: Getty Images

Pentru 70% dintre români, locuința reprezintă agoniseala de o viață. Este locul care merită toată grija noastră, iar asigurarea, fie ea obligatorie sau facultativă, este singurul instrument care ne poate proteja investiția în fața pericolelor. Din păcate, realitatea cifrelor ne dă de gândit. Doar doi din 10 români și-au asigurat până acum căminul. Această problemă acută a fost tema centrală a conferinței România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, eveniment organizat luni, la Cluj, de Antena 3 CNN, în parteneriat cu UNSAR. Primari și specialiști au căutat împreună soluții pentru un viitor mai sigur.

În amfiteatrul Univers T din Cluj-Napoca, participanții au căzut de acord: este nevoie de o campanie națională puternică pentru a-i convinge pe oameni să-și protejeze casele. Totuși, vin și vești bune. Anul trecut, numărul celor care au ales o asigurare facultativă a crescut cu șapte procente.

„În România, dacă vreți să vă faceți o idee, despăgubirile plătite în baza asigurărilor de locuințe au crescut anul trecut cu 14% față de anul anterior. Tot așa, ca să vă faceți o idee, deși doar 24% din locuințe sunt protejate de o poliță obligatorie și cam 18% de o poliță facultativă, cea care oferă protecție completă împotriva mai multor riscuri, la fiecare 15 minute un proprietar de locuință este despăgubit. Adică anul trecut au fost cam 34.000 de locuințe despăgubite pentru daune suferite la clădire și la bunurile asigurate aflate în aceste clădiri”, a explicat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General UNSAR, în cadrul conferinței.

”Doar puterea exemplului și certitudinea unei sancțiuni funcționează în România”

Specialiștii avertizează că frica de moment nu este de ajuns pentru a lua o decizie responsabilă pe termen lung. Moderatorul Adrian Ursu i-a provocat pe invitați să identifice soluțiile reale prin care poate fi crescut numărul locuințelor asigurate în România.

„Doar două lucruri funcționează cu adevărat când vine vorba de creșterea gradului de cuprindere în asigurare, evident, cu rădăcinile aferente: educație, conștientizare și așa mai departe. Primul lucru este puterea exemplului, iar al doilea lucru este certitudinea unei sancțiuni”, a adăugat Cosmin Tudor, Director General Adjunct Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Educația și prevenția rămân singurele care ne pot feri de griji când apare neprevăzutul

Unii edili, precum primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, au propus ca amenzile pentru lipsa unei asigurări obligatorii a locuințelor să fie transferate de la primării către o altă autoritate, precum poliția. Totuși, experții spun că amenda ar putea fi doar o soluție, însă mult mai important este modul în care învățăm să privim spre viitor.

„Nu ar trebui să așteptăm să se întâmple evenimentul și atunci cineva să vină să ne ajute. Este important ca fiecare, dar și grupurile, colectivitățile, iar în cazul schemei PAID, la nivel național, să avem o participare activă, astfel încât să ne creăm acele rezerve necesare”, a afirmat Sorin Cristinel Mititelu, Vicepreședinte ASF – Sector Asigurări-Reasigurări.

Reprezentanții firmelor de asigurări prezenți la conferință au răspuns și reproșurilor venite din partea unor primari cu privire la faptul că asiguratorii nu fac suficient pentru a le explica oamenilor avantajele unei asigurări.

„Posibil să existe în România și o problemă de cultură a protecției, deci nu mai este doar o problemă individuală. Această nevoie de protecție este o problemă reală a comunității, dar și a autorităților, pentru că și acestea, în calitate de păstori ai comunității, pot ajuta foarte mult, împreună cu toate organizațiile implicate în astfel de proiecte”, a concluzionat Tiberiu Maier, Președintele Directoratului SIGNAL IDUNA România.

Când vine vorba despre siguranța casei noastre, educația și prevenția rămân singurele care ne pot feri de griji atunci când apare neprevăzutul.