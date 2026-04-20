Cum își pot proteja românii casele și bunurile de distrugeri și dezastre naturale

8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate în România. Foto: Getty Images

Deși schimbările climatice au dus la creșterea frecvenței fenomenelor extreme, iar pe harta seismică a României au apărut noi zone de risc, realitatea rămâne îngrijorătoare: 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate împotriva dezastrelor naturale sau incendiilor.

În acest context, la Cluj-Napoca are loc Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, organizată de Antena 3 CNN în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Discuțiile vizează zonele cele mai expuse la inundații, furtuni, incendii sau alunecări de teren, dar și soluțiile prin care autoritățile locale și comunitățile pot crește nivelul de protecție.

Unul dintre punctele importante aduse în discuție este accesul mai facil al cetățenilor la asigurări, inclusiv prin digitalizare.

„Eu spun adesea că, prin digitalizare, suntem la un click distanță și, atunci, cu siguranță am putea facilita și ajuta cetățenii, astfel încât să nu mai fie nevoiți să facă drumuri până în Cluj-Napoca sau în alte municipii din județ pentru a-și încheia o asigurare. Până la urmă, cred că este foarte important să venim în sprijinul lor, astfel încât să își protejeze bunurile”, a explicat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Dincolo de soluțiile tehnice, autoritățile insistă și asupra schimbării de mentalitate: prevenția trebuie să devină prioritară.

„Chiar dacă mulți ar spune că prioritățile zilei sunt altele, să nu uităm că fiecare dintre noi are un loc numit acasă, fie că este proprietate sau chirie. De acolo începe totul. Dacă punem lucrurile în ordinea lor firească, siguranța casei, a bunurilor și a dezvoltării urbane trebuie să fie o prioritate. Știm cu toții că siguranța nu începe după dezastru, așa cum, din păcate, am fost obișnuiți. Apare situația critică și abia apoi reacționăm. Mesajul de astăzi este clar: prevenția trebuie să vină înainte, pentru ca dezastrul să poată fi evitat”, a declarat Emil Boc.

În același timp, primarii atrag atenția că unele măsuri actuale nu sunt eficiente în practică, mai ales când vine vorba de sancțiuni.

„La nivel teoretic, știm cu toții ce trebuie făcut. Problema apare în practică. Din perspectiva primarilor, nu este eficientă măsura prin care li se cere să aplice amenzi. Nu ne sustragem de la obligații, însă primarul este reprezentantul comunității și aplică reguli stabilite împreună cu aceasta. În cazul prevederilor naționale, ar fi mai eficient ca sancțiunile să fie aplicate de structuri ale statului de nivel central, care nu sunt implicate direct în relația zilnică cu cetățenii”, a mai explicat edilul.

La conferință participă reprezentanți ai administrației locale, ai Consiliului Județean și Prefecturii, alături de Autoritatea de Supraveghere Financiară și companii de asigurări. Toți încearcă să identifice soluții concrete pentru ca, în fața unor situații critice, comunitățile să fie mai bine pregătite și mai puțin dependente de intervenția de urgență a statului.