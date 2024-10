Cum poți obține despăgubiri de 100.000 de lei cu o asigurare de doar 130 de lei pe an. Oportunitatea pe care mulți români o ignoră

Cum poți obține despăgubiri de 100.000 de lei cu o asigurare de doar 130 de lei pe an. Foto: Getty Images

Inundațiile recente provocate în țară de furtunile și ploile de cod roșu ne-au arătat încă o dată cât de necesară e asigurarea obligatorie a locuințelor și cât de mult ajută comunitățile locale ca pregătirea să fie făcută din timp, înainte ca dezastrele să se producă.

De Ziua Internațională a reducerii riscurilor la dezastre, Antena 3 CNN a adunat, la Conferința Națională România Inteligentă “Asigurările obligatorii de locuințe: Pilonul stabilității în fața dezastrelor”, importanți factori de decizie din ministere și instituții publice care, împreună cu PAID, societatea ce administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, au propus și găsit soluții pentru a gestiona cât mai bine riscurile și intervenția în caz de dezastre.

”Să știți că noi am observat, în tot timpul ăsta, de 15 ani, observăm că metoda coercitivă n-a fost eficientă și de aceea am promovat cu insistență că primul pas în a obține un grad de informare și de educare al cetățenilor este a implica autoritățile locale în acest efort de informare. Drept pentru care am modificat legea 260, în sensul în care autoritățile locale sunt obligate în primul rând, să informeze cetățenii despre obligativitatea acestei polițe. Desigur, și aici există acel paradox că nu există niciun fel de constrângere pentru autorități s-o facă. Informarea nu ar avea de ce să-i pună într-o poziție adversă, să zicem, cu cetățenii. Dar probabil că nu înțeleg în totalitate acest interes”, a explicat Nicoleta Radu, director general PAID.

Problema cea mai mare este că prea puțini români se gândesc la suma extrem de mică pe care trebuie să o plătească anual comparativ cu despăgubirea care poate fi uriașă. Mai exact, pentru o sumă de 130 de lei, despăgubirea ajunge la 100.000 de lei.

”Mai mult decât atât, asta trebuie subliniat, există o protecție și pentru locuințele extrem de vulnerabile, respectiv locuințele care nu sunt asigurate sau luate în seamnă de nicio asigurare facultativă”, a mai spus directorul PAID.

”Există acea categorie de case vulnerabile, construite din materiale foarte puțin rezistente, chirpici, paiantă, pământ ars, care nu sunt luate în asigurare de alte tipuri de asigurări. În schimb, în asigurarea obligatorie, suntem obligați să asigurăm absolut toate locuințele. Practic, acest tip de produs a fost conceput pentru a fi accesibil de către toată populația. Acoperă trei riscuri de impact major pentru România, și anume cutremur, inundații și alunecări de teren”, a concluzionat Nicoleata Radu în cadrul Conferința Națională România Inteligentă “Asigurările obligatorii de locuințe: Pilonul stabilității în fața dezastrelor”.