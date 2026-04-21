De la prevenție la realitate. Ce îi împiedică pe români să-și asigure casele

România se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene naturale extreme, dar și cu numeroase riscuri casnice care pot afecta integral o locuință. Foto: Getty Images

Specialiștii în asigurări prezenți la conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați” le-au oferit primarilor de orașe și comune informații utile despre cum pot convinge mai mulți oameni să-și asigure locuințele. Aceștia au explicat că locuințele pot fi asigurate la valoarea de piață printr-o poliță facultativă, însă doar după încheierea, în prealabil, a asigurării obligatorii.

O asigurare a locuinței poate face diferența în situații neprevăzute, iar edilii atrag atenția că riscurile nu sunt ipotetice, ci cât se poate de reale.

„Știm că, din nefericire, necazurile vin. E doar o chestiune de timp. Hai să fim realiști! Îmi amintesc că, la un moment dat, un fost prim-ministru a fost întrebat ce face Bucureștiul dacă vine un nou cutremur, iar răspunsul a fost: Doamne ferește!. E o realitate asta. Da, avem nevoie de sprijin divin, dar noi ce facem? Și atunci cred că orice efort, inclusiv acesta de conștientizare, este fundamental”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Primăria Turda a asigurat toate clădările care se află în proprietatea sa

Un exemplu concret al vulnerabilității vine din Turda, unde un incendiu puternic a distrus 23 de locuințe. În lipsa asigurărilor, consecințele au fost dramatice pentru familiile afectate. Chiar dacă multe locuințe din oraș nu sunt asigurate, primăria a făcut totuși un pas important și le-a asigurat pe toate cele aflate în proprietatea sa.

„Niciuna nu avea asigurare și, în general, la nivelul societății civile, din păcate, nu avem această mentalitate. Dar trebuie să lucrăm la acest lucru, pentru că aici a fost chiar un dezastru. Pe lângă faptul că ne-am mișcat foarte repede și am reușit, de Paște, să-i mutăm în containere”, a declarat Cristian Matei, primarul municipiului.

Situația scoate în evidență și diferențele dintre administrațiile locale în ceea ce privește protejarea locuințelor.

„Turda are, într-adevăr, aceste locuințe asigurate 100%. Așteptăm și pasul următor al municipiului Cluj, care dă ora exactă în județ, un municipiu care are 3.200 de locuințe, conform INS, în administrare, locuințe ale statului, și sunt asigurate doar vreo 50-60 dintre ele”, a susținut Cosmin Tudor, Director General Adjunct Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Care sunt cele mai mari îngrijorări ale românilor cu privire la asigurare

Pe lângă probleme, au fost propuse și soluții concrete pentru creșterea gradului de asigurare.

„Orice măsură funcționează când găsim calea de mijloc. Știm că cel mai bine a funcționat sistemul, iar cel mai bun exemplu ar fi RetuRO. S-a creat un mecanism prin care există o marjă de cetățeni care participă, iar multe probleme s-au rezolvat, mai ales în mediul rural”, a explicat Călin Fărgaciu, primarul comunei Săndulești.

În discuții au apărut și întrebările frecvente ale românilor atunci când vine vorba despre asigurări.

„Am avut o campanie de informare pe acest subiect și vreau să aduc mesajele oamenilor. Primul lucru pe care îl întrebau era: în caz de incendiu sunt asigurat? Mulți erau dispuși să plătească dublu sau triplu pentru o asigurare, dar spuneau: Casa mea valorează 100.000 de euro, aș vrea să o asigur măcar la 50.000-60.000 de euro, astfel încât, dacă se întâmplă ceva, să am totuși o protecție”, a declarat Mircea Sorin Suciu, primarul comunei Mărgău.

Asigurarea facultativă vine în completarea celei obligatorii

Specialiștii au explicat clar cum funcționează sistemul actual din România.

„În momentul de față, există în România un sistem de asigurări de locuință format din doi pași. Primul pas, obligatoriu, este asigurarea pentru dezastre naturale, cutremur, alunecări de teren și inundații, în limita a 100.000 de lei, adică aproximativ 20.000 de euro. Apoi, în completare, putem achiziționa o poliță facultativă. Repet, ele nu se înlocuiesc, ci se completează, iar astfel putem ajunge la valoarea integrală a locuinței și putem adăuga riscuri care ne interesează în mod direct”, a adăugat Cosmin Tudor.

Concluzia trasă de autorități și specialiști este clară: deși mecanismele există, gradul de protecție rămâne scăzut. La finalul lunii martie 2026, doar aproximativ 25% dintre locuințele din România aveau o asigurare obligatorie, ceea ce arată cât de mult mai este de făcut în zona de prevenție și responsabilizare.