Medicina 3.0. De la reparare la optimizare biologică. Cum încetinim procesul de îmbătrânire

Longevity Map 360 face trecerea de la medicina care tratează boala deja instalată, la o medicină a predictibilității și prevenției personalizate. Foto: Antena 3 CNN

Cu toții vrem să trăim mai mult și mai sănătos, dar nu știm care este secretul longevității. Astăzi, cu ajutorul medicinei moderne, putem obține un pașaport al longevității care să ne ajute să încetinim procesul de îmbătrânire. Românii descoperă că analizele clasice de sânge nu mai sunt suficiente pentru a afla de ce se simt obosiți sau de ce organismul le dă semnale de alarmă. Răspunsul vine însă din medicina 3.0, un concept inovator care permite cartografierea întregului organism înainte ca o boală să se instaleze. Urmărim un reportaj despre vârsta reală a celulelor și despre cum să fii activ pentru longevitatea ta.

Medicina modernă ne aduce, în premieră, o mapare completă a resurselor noastre biologice. Trecerea de la medicina clasică la medicina 3.0 înseamnă că nu ne mai raportăm doar la analizele de sânge obișnuite, ci putem obține o hartă genetică proprie.

„Dacă medicina 1.0 doar repara boala deja instalată, iar medicina 2.0 a adus prevenția standard, ei bine, medicina 3.0 schimbă regulile jocului. Este vorba despre biohacking științific și despre identificarea dezechilibrelor celulare înainte de simptome. Longevity map ultra scan 360 este aliniat fix acestei noi paradigme.

Măsoară în timp real coerența dintre corp și creier”, a declarat Anamaria Gudu, director Marketing & Comunicare Longevity Map.

Astfel, nu mai așteptăm ca bateria organismului să se descarce de tot. În schimb, putem citi datele biologice funcționale pentru a ne optimiza resursele din timp.

În aceste condiții, maparea devine un ritual de upgrade personal, nu o programare la medic. În spatele tehnologiei stă o echipă de specialiști care au transpus medicina 3.0 într-un protocol aplicat.

„Am reunit neuroștiința, psihologia și biologia funcțională într-un model clinic unic. Analizăm markerii biologici profunzi pentru a înțelege cum reacționează corpul la stres și degradarea celulară. Este practic cea mai avansată versiune de upgrade pe care o poți da propriei sănătăți”, a declarat Alina Robu, co-fondator Longevity Map - Psihoterapeut integrativ.

Tot mai mulți români descoperă că analizele clasice de sânge nu mai sunt suficiente pentru a-și descoperi afecțiunile ascunse, care nu dau simptome.

„Chiar dacă analizele de sânge îmi ieșeau mereu bine, mă simțeam constant obosită. Prin scanare, am înțeles exact unde își pierde corpul meu energia și ce dezechilibre aveam înainte să devină probleme reale. Pentru mine a fost cel mai rapid upgrade de sănătate”, a declarat Mădălina, pacientă.

Ultra scan 360 este un instrument complex de evaluare funcțională care corelează activitatea cerebrală cu parametri fiziologici majori ai corpului. Analiza se bazează pe senzori multiplii și metode de măsurare spectrală inspirate din EEG și EKG.

„Focusul nostru este pe coerența dintre organele și sistemele corpului și pe buna funcționare a sistemului nervos autonom. Atunci când identificăm abateri de la starea de optim, putem interveni specific cu protocoale personalizate. Nu punem diagnostice și nu tratăm boli. Susținem buna funcționare a corpului”, a declarat

Diana Nemeș, co-fondator Longevity Map - Medic generalist.

Secretul longevității constă și în alegerea alimentelor corecte. Ne referim aici la categoria super-food, adică acele alimente cu o densitate uriașă de nutrienți raportată la numărul de calorii.



„Este cu adevărat incredibil de important ce mâncăm. Bineînțeles, este important și cât mâncăm, însă ceea ce mâncăm., alimentele cât mai naturale, iar dacă e să ne raportăm la o mulțime de nutrienți care înseamnă fitonutrienți, vitamine, minerale și macronutrienți de calitate, trebuie să începem întâi de toate cu legumele și cu fructele. Astea sunt practic cele mai minunate lucruri care ne pot duce către longevitate. Cinci porții de legume și fructe pe zi.

Trei porții de legume, două de fructe ar trebui să fie incredibil de bine pentru noi toți, porția însemnând căușul fiecăruia, dar să fie cât mai naturale, să fie neprocesate”, a declarat Laura Ene - Medic primar Diabet, Nutriție, Boli Metabolice.

„Am o deficiență și o lipsă a unei enzime de detoxifiere în ficat care poate fi înlocuită această enzină cu un extract din varză și broccoli.

Prin inteligența artificială se pot face progrese mult mai mare că practic, inteligența asta artificială ne ajută să ne validăm ipoteze.

O platformă de personalizate, de recomandări, practic, în care introducem analizele genetice în primul rând, care ne dau riscurile pe care noi le avem moștenite. Corelăm cu baze de date care ne spun despre tratament, eficiente, personalizate”, a declarat Andrei Botescu, antreprenor.

Protocolul ultra scan 360, conceput de Longevity Map, devine astfel un instrument esențial pentru oricine își dorește nu doar să trăiască mai mult, ci să își mențină performanța fizică și mentală la nivel maxim.