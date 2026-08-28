Alexandria Express – Treasure Hunt și-a desemnat câștigătorii celei de-a patra ediţii. Ce probă le-a dat bătăi de cap participanţilor

Alexandria Express – Treasure Hunt și-a desemnat câștigătorii celei de-a patra ediţii. Sursa foto: Facebook/Consiliul Local al Tinerilor Alexandria

Aadrenalină, probe contracronometru și foarte multă energie la Alexandria, unde numeroşi localnici au luat startul la cea de-a patra ediție a concursului Alexandria Express – Treasure Hunt, un eveniment dedicat comunității și zilelor municipiului. Echipele au avut de parcurs aproximativ 4 km prin oraș și au avut de rezolvat ghicitori și tot felul de probe pentru a ajunge la următorul punct de pe traseu. Antena 3 CNN a fost alături de concurenții din cele 20 de echipe.

Competiția urbană nu a fost lipsită de surprize. Fiecare probă le-a pus la încercare atenția, rezistența și spiritul de echipă. Pentru participanți, fiecare etapă a însemnat un nouă indiciu și o nouă piesă din puzzle-ul pe care trebuiau să-l completeze înainte de oprirea cronometrului.

Întrebat de o jurnalistă Antena 3 CNN ce a fost cel mai greu de pe traseul lung de aproape 4 km, un concurent a răspuns: "Cred că prima probă: cea cu mâncatul. Am avut o probă de mâncat 20 de mici, destul de complicat". Un alt participant a dezvăluit că probele sale preferate au fost cele de stat în saună și de înot în bazin.

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"Am alergat cam mult, ne-am rătăcit la un checkpoint și acum, la final, ne-am luat și niște penalizări", a povestit unul dintre concurenţi, iar altul a spus: "Am alergat foarte mult, a fost foarte cald, dar, în același timp, a fost și foarte distractiv".

După aventura prin Alexandria, echipele cu bine la finiş, iar clasamentul a adus și momentul cel mai așteptat: premierea celor care au fost cei mai rapizi pe traseu.

Pe locul trei, cu 3 ore, 20 de minute și 12 secunde, se află echipa cu numărul șapte – Grinch. "Da, a fost destul de greu", a spus unul dintre concurenţii care au ocupat locul trei în clasamentul câştigătorilor de la Alexandria Express – Treasure Hunt.

Pe locul al doilea, cu trei ore, un minut și 41 de secunde, o echipă inimoasă, ca toate celelalte, cu numărul nouă – Compost. "Felicitări, felicitări! Este prima oară când participaţi și a fost cu noroc", a spus Mihaela Bîrzilă, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN şi gazda competiţiei.

Pe locul întâi, o echipă foarte rapidă, care a rezolvat în doar două ore, 30 de minute și 23 de secunde toate cele 13 probe de la Alexandria Express – Treasure Hunt, este echipa cu numărul 12, care se numeşte "Doctorii Naturii".

"Felicitări, dragilor! Sunteți câștigători obosiți, dar fericiți", a exclamat Mihaela Bîrzilă, care, ulterior, l-a întrebat pe unul dintre tinerii clasaţi pe locul I: "Ce a fost cel mai greu?", iar acesta a răspuns: "Probabil, prima probă".

Unul dintre tinerii din echipa care a ocupat locul al III-lea la Alexandria Express – Treasure Hunt a dezvăluit că el și prietenii săi au obținut ceea ce și-au dorit: caiacul.

"Suntem foarte bucuroși, chiar nu mă așteptam să câștigăm. Ne gândeam că luăm un loc mai mic", a spus unul dintre amicii tânărului.

Anul acesta, Alexandria Express a avut și o temă aparte – "Alexandria Verde", o invitație pentru participanți să descopere o altă față a Alexandriei și să găsească împreună inima verde a orașului.

"Pistele de biciclete, pe care le vom inaugura în această toamnă, cu centrul pietonal care a fost reabilitat, autobuzele electrice, care au curse dese și regulate – da, se întâmplă și am reușit să ajungem și la un statut de oraș verde", a declarat Octavian Teodorescu, city manager al municipiului Alexandria.

"Competiţia este în parteneriat cu Antena 3 CNN și mulțumim pentru lucrul ăsta, că faceți parte din această poveste. E foarte important pentru că trezim o stare de spirit, cea de competiție", a precizat Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandria, într-un interviu oferit în cursul zilei de joi.

După încheierea celei de-a patra ediție Alexandria Express – Treasure Hunt, Primăria continuă seria evenimentelor organizate de Zilele Alexandriei cu spectacole și activități pentru locuitorii orașului.