Treasure Hunt prin Alexandria Express: 20 de echipe au pornit în aventura urbană: "E interesantă ideea, n-am mai văzut la alte orașe"

Treasure Hunt prin Alexandria Express: 20 de echipe au pornit în aventura urbană. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Sunt zile de sărbătoare la Alexandria, iar străzile prind viață într-un mod cu totul special. Orașul a devenit pentru o zi o adevărată hartă a comorilor. 20 de echipe au pornit într-o cursă cu indicii, provocări și surprize, iar anul acesta și o misiune specială: să descopere inima verde a Alexandriei. Concursul de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt este un eveniment dedicat comunității și zilelor municipiului. Antena 3 CNN a fost alături de concurenți și ia vedem și noi acum imaginile.

Concurenţii celor 20 de echipe care s-au înscris la Alexandria Express – Treasure Hunt au aşteptat joi cu nerăbdare să înceapă competiţia din acest an. Primul dintre cele 13 indicii a fost primit la start, iar de acolo, familiile, colegii și prietenii au pornit pe străzile din Alexandria, atrași de premiile puse în joc și de provocarea de a descoperi orașul pas cu pas.

"Este a treia ediţie la mine. A fost foarte frumoasă experienţa, mi-a plăcut foarte mult și am revenit cu prietenii mei. Ne dorim să câştigăm caiacul", a declarat unul dintre concurenţii înscrişi în competiţia Alexandria Express – Treasure Hunt.

Un alt tânăr care a pornit ieri în aventura urbană din Alexandria a mărturisit: În primul rând, am venit ca să ne distrăm. În plus, anul acesta, am venit cu o mentalitate un pic mai ridicată, sperăm să luăm chiar locul unu".

Întrebat despre provocările de la Alexandria Express – Treasure Hunt, un tânăr concurent a spus: "Este o oportunitate să faci mișcare, indiferent că ești copil, indiferent că ești adult, indiferent că ești bunic. E o idee destul de interesantă, n-am mai văzut la alte orașe".

Printre concurenţi s-a numărat un cuplu care nu a ratat nicio ediţie a concursului. "Asta mi-am dorit: de fiecare dată când se termina anul ăsta, îmi propuneam deja pentru anul viitor", a precizat concurenta.

"Sunt 13 probe la care vor participa, sunt 20 de echipe înscrise și împreună vor reuși să exploreze orașul într-un mod în care nu o fac în viața de zi cu zi", a declarat Octavian Teodorescu, city manager al municipiului Alexandria.

Fiecare indiciu rezolvat le aduce concurenților câte o piesă de puzzle, iar toate trebuie adunate pentru a descoperi la final comoara. Tema din acest an, "Alexandria Verde", îi poartă prin locuri și povești care pun în valoare natura și frumusețea orașului.

"Sunt de 14 ani în Alexandria, vin din Vietnam", a afirmat una dintre concurentele de la Alexandria Express – Treasure Hunt. Întrebată de Mihaela Bîrzilă, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN, dacă îi place în România, aceasta a spus: "Da".

Aventura nu se oprește aici odată cu încheierea competiţiei. După Treasure Hunt, primăria continuă zilele Alexandriei cu evenimente care îi aduc pe oameni împreună și transformă orașul într-un loc al sărbătorii.