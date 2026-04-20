România vulnerabilă. 8 din 10 locuințe nu sunt protejate în fața dezastrelor în România

Deși schimbările climatice au dus la o creștere clară a fenomenelor extreme, iar harta seismică a României indică noi zone de risc, realitatea rămâne îngrijorătoare: 8 din 10 locuințe nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale sau incendiilor.

În acest context, la Cluj-Napoca are loc astăzi Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Evenimentul aduce în prim-plan teme esențiale: zonele vulnerabile la inundații, incendii sau alunecări de teren, dar și soluțiile pe care autoritățile locale și comunitățile le pot adopta pentru a crește gradul de protecție.

„Toată lumea este pregătită pentru diferite dezastre politice ce s-ar putea petrece în orele și zilele următoare în România. Noi am venit însă la Cluj pentru a descoperi cât de pregătiți suntem să facem față dezastrelor naturale și tuturor celorlalte posibilități de a ne pierde averea. În continuare, avem aceeași statistică, opt din 10 locuințe din România nu sunt asigurate”, a declarat Adrian Ursu, moderatorul conferinței.

Chiar dacă tabloul general rămâne îngrijorător, există totuși semne că lucrurile încep să se miște în direcția corectă.

„Să știți că totuși lucrurile se mișcă. Dacă ne uităm la rezultatele oficiale de anul trecut publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, o să vedem că peste 127.000 de proprietari de locuințe au decis să își protejeze cel mai de preț bun, locuința, printr-o asigurare facultativă. Este important că oamenii încep nu numai să fie mai interesați de astfel de produse, ci încep să acționeze și sunt niște semnale bune”, a explicat Alexandru Ciuncan, director general UNSAR.

Totuși, specialiștii atrag atenția că baza protecției rămâne asigurarea obligatorie, fără de care vulnerabilitatea rămâne ridicată.

„Voi da și un argument în favoarea asigurării locuințelor. Vedem că anul trecut, la fiecare 15 minute, un proprietar de locuință a fost despăgubit. În total, sunt peste 34.000 de locuințe care au fost despăgubite anul trecut. Asta în contextul în care marea majoritate a locuințelor din România nu sunt protejate de asigurare”, a adăugat acesta.

Un alt aspect important ține de simplificarea procedurilor, astfel încât accesul la despăgubiri să nu mai fie un proces complicat pentru cei afectați.

La conferință participă reprezentanți ai administrației locale – primari din județ, Consiliul Județean și Prefectura – alături de Autoritatea de Supraveghere Financiară și companii de asigurări. Discuțiile vizează soluții concrete prin care comunitățile să devină mai responsabile și mai pregătite, astfel încât, în fața unui dezastru, reacția să nu mai fie doar așteptarea ajutorului de la stat, ci și rezultatul unor măsuri luate din timp.