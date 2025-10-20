Un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare pe aeroport în Hong Kong, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare. Doi oameni au murit

Un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare pe aeroport în Hong Kong, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare. FOTO: Profimedia Images

Un avion cargo a derapat de pe pistă la aterizare pe Aeroportul Internațional din Hong Kong, luni, a lovit un vehicul la sol și a ajuns în mare, luni dimineață. Două persoane au murit, scrie CNN.

Aeronava Boeing, operată de compania cargo turcă ACT Airlines, a deviat de la curs în timpul aterizării, în jurul orei 3:50, după sosirea din Dubai, au anunțat oficialii. Avionul s-a rupt în două în momentul în care a derapat.

„Din nefericire, în acel moment, pe pistă se afla o mașină de patrulare a serviciului de securitate aeroportuară. Aeronava a intrat în coliziune cu vehiculul și l-a împins în mare”, a declarat Steven Yiu, director executiv pentru operațiuni al HKIA. Cei doi ocupanți ai vehiculului au murit.

Imaginile apărute arată avionul parțial scufundat, cu secțiunea cozii ruptă. Partea din față, sub cabina de pilotaj, a suferit, de asemenea, avarii semnificative.

Cei patru membri ai echipajului aflați la bord au fost transportați la spitalele locale pentru îngrijiri medicale.

Avionul nu a emis niciun semn de pericol în timpul apropierii, a precizat Wesley Yung, șeful tehnic al Departamentului de Aviație Civilă din Hong Kong. „Nu am primit nicio solicitare de asistență din partea piloților”, a spus acesta.

Peste 200 de persoane, inclusiv echipaje de pompieri, echipe de salvare și ambarcațiuni, au fost implicate în ampla operațiune de intervenție desfășurată luni dimineață.

Aeroportul a suspendat operațiunile pe pista nordică până la extragerea aeronavei din mare. Celelalte două piste rămân funcționale, astfel că nu sunt așteptate perturbări ale celor peste 1.000 de zboruri zilnice din și către Hong Kong, a adăugat Yiu, directorul operațional al aeroportului.

Zborul avea un număr Emirates, însă un purtător de cuvânt al companiei a explicat că aeronava fusese închiriată (în regim wet lease) de la ACT Airlines, care opera și cursa. ACT Airlines oferă capacitate cargo suplimentară pentru mari transportatori aerieni. „Echipajul a fost confirmat ca fiind în siguranță și nu exista marfă la bord”, a transmis reprezentantul Emirates, fără a oferi detalii despre experiența de zbor a piloților. CNN a solicitat un punct de vedere și companiei ACT Airlines.

Deși este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, accidentele aviatice fatale sunt rare pe Aeroportul Internațional din Hong Kong, situat pe o insulă la aproximativ 20 de mile vest de centrul financiar al orașului.

În 1999, un accident major a provocat moartea a cel puțin două persoane și rănirea a peste 200, după ce un avion China Airlines s-a răsturnat la aterizare în timpul unui taifun, la doar un an după inaugurarea oficială a aeroportului.

Înainte de mutarea pe actualul amplasament, fostul aeroport Kai Tak, situat în zona dens populată Kowloon City, era considerat de piloți drept unul dintre cele mai dificile locuri de aterizare din lume.