Fondurile europene își schimbă direcția. Ce urmează pentru mediul de afaceri

La Galați, aproximativ 200 de antreprenori și profesioniști s-au întâlnit la un eveniment dedicat dezvoltării afacerilor și soluțiilor concrete pentru economie. Întâlnirea face parte din programul Intelligent Money Academy, lansat de Antena 3 CNN împreună cu IMM România, un proiect care își propune să sprijine mediul de afaceri prin educație financiară, workshop-uri și acces la experți. Evenimentul a adus în fața participanților peste 20 de speakeri și traineri, dar și sesiuni practice axate pe problemele reale cu care antreprenorii se confruntă, cum ar fi finanțarea, optimizarea costurilor și adaptarea la noile cerințe economice.

Antreprenorii spun că au nevoie, în primul rând, de predictibilitate și informații clare atunci când vine vorba de accesarea fondurilor.

”Antreprenorul român are nevoie de optimizarea costurilor în acest moment, are nevoie de finanțări, finanțări interne, finanțări externe. Sună foarte frumos să înțelegem maniera în care urmează să se lanseze programe eficiente pentru IMM-uri. Însă avem nevoie de discuții anterioare redactării ghidurilor de finanțare. Avem nevoie să înțelegem încă din fașă care sunt activitățile eligibile pentru fiecare dintre noi, astfel încât să ne putem pregăti o cerere de finanțare. Avem nevoie să ni se aducă la cunoștință care sunt documentele obligatorii atașate acestor cereri de finanțare”, a declarat Diana Mănăilă, Federația Patronală IMM – Regiunea Sud-Est.

În același timp, autoritățile atrag atenția că direcțiile de finanțare se schimbă, iar o mare parte din bani vor merge către proiecte legate de schimbările climatice și incluziunea socială.

”Din punctul de vedere al Uniunii, România este privită ca o țară membră a Uniunii, suntem membri din 2006, adică deja de aproape 20 de ani, și contribuim destul de consistent la viața și la dinamica Uniunii. Așa că, din punctul ăsta de vedere, se modifică puțin abordarea față de ceea ce eram obișnuiți până acum. În ceea ce privește target-urile pe viitor, am anunțat o propunere: aproximativ 43% din fonduri trebuie să fie orientate către ceea ce Comisia sprijină, și anume schimbările climatice și biodiversitatea. 43% din fonduri, iar 14% sunt în zona de afaceri sociale, deci practic zona de persoane defavorizate”, a declarat Luminița Mihailov, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională.

Discuțiile au vizat și viitorul antreprenoriatului în rândul tinerilor. Autoritățile locale vor să dezvolte parteneriate între universități, instituții și mediul de afaceri pentru a-i sprijini pe absolvenți să își deschidă propriile afaceri.

”Am să vă spun și despre un proiect personal pe care vreau să-l implementez în cadrul ANOFM, se numește „Absolvent Plus”. Vizează un alt tip de parteneriat între universități, ANOFM ca facilitator și mentori din mediul de afaceri. Este un proiect aflat în faza de idee. Acum încercăm să strângem colaboratori în jurul acestei inițiative. Se va adresa absolvenților care vor să meargă în zona antreprenorială. Încercăm să le asigurăm un grant din partea statului, în colaborare cu o investiție din partea unui mentor sau a unui business angel, în cazul în care mergem în zona de tech, și, bineînțeles, sub umbrela universității, care să valideze întreg procesul”, a afirmat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Dincolo de cifre și strategii, mesajul a fost unul clar: oportunități există, însă ele trebuie valorificate corect.

”În România există foarte multe oportunități, cred că este o țară privilegiată, dar, din păcate, foarte mulți din banii pe care statul îi realocă faptelor bune o iau pe căi paralele, să spun. De aceea, politicile noastre pleacă de la un alt nivel. Tu, ca om, te gândești că într-o zi vei avea o pensie? Te gândești că acel copil pe care, dacă nu-l duci la școală, va deveni în următorii ani infractor sau cerșetor? Și, în acest context, pentru că Dumnezeu m-a pus preot într-o maternitate, nu poți să te păcălești și să te minți că îl iubești pe aproapele tău fără fapte concrete. Nu ajung doar încurajările că o să fie bine. Și atunci am început și eu, după sfat, să merg la familie, la rude, la prieteni, la medicii din spital: tu ce faci pentru păcatele tale? Iubirea față de aproape presupune și fapte concrete”, a declarat părintele Dan Damaschin, fondator al Asociației Glasul Vieții.

Evenimentul a inclus și sesiuni de networking și standuri interactive, unde antreprenorii au putut discuta direct cu parteneri și consultanți. Organizatorii spun că astfel de întâlniri vor continua pentru a crea legături reale între finanțare și oameni.