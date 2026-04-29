Intelligent Money Academy, platforma unică de educație financiară și antreprenoriat

Intelligent Money Academy creează un cadru activ de dialog între antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului public și privat.

Cel mai ambițios proiect destinat antreprenorilor a fost lansat de Antena 3 CNN, împreună cu IMM România. Intelligent Money Academy va face înconjurul țării, reunind sute de oameni de afaceri care vor avea în față cei mai puternici speakeri și traineri, de la care vor învăța cum să producă mai mulți bani, cum să își crească business-urile, dar și cum să devină relevanți. Intelligent Money Academy a început la Galați, cu cinci workshop-uri tematice.

Proiectul își propune să devină una dintre cele mai relevante platforme de educație financiară și antreprenorială din România, printr-o serie de evenimente organizate pe tot parcursul anului în orașe-cheie precum Galați, Craiova, Alba Iulia, Suceava sau Ploiești. Prin acest demers, Intelligent Money Academy creează un cadru activ de dialog, învățare și colaborare între antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului public și privat.

„Trebuie doar să fim foarte, foarte atenți cu modificările normative. Cel puțin eu, în acest moment, apreciez că unul dintre riscurile pentru oricare antreprenor este riscul de luptă cu una dintre multiplele autorități ale statului. Și atunci trebuie cunoscut foarte exact domeniul de activitate și tot ce înseamnă reglementare”, susține Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar.

„E bine să le puneți și mai multe întrebări, să aveți un consultant. De ce spun asta? Din păcate, în România, în momentul de față, avem o mare problemă cu sursele de informare și asta se reflectă și în mediul antreprenorial”, spune și Cătălin Câmpeanu, secretar general al Institutului de Studii Financiare.

Antreprenorii prezenți au putut să afle cât de important este un plan de asigurări cu acoperire largă și, la fel de importantă, este și securitatea digitală.

„Dacă ne referim la mediul antreprenorial, permiteți-mi să spun că nu este nevoie doar de o asigurare, ci, mai degrabă, este nevoie de un plan de asigurări, un plan de transfer al riscurilor către companiile de asigurări. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când vorbim despre o companie vorbim atât de antreprenor, vorbim de locul în care își desfășoară activitatea, deci de sediu, de bunuri, de echipamente, utilaje, vorbim de continuitatea business-ului, vorbim de angajați”, a explicat Alina Bărbulescu, coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR.

„Și eu cred că este important să vă puneți la punct infrastructura de securitate și, după ce v-ați pus la punct, să vină cineva și să testeze această infrastructură, un terț. Și avem pentru partea de vânzări CRM-urile, avem la finanțe e-Transport și e-Sigiliu, acestea sunt proiecte pe care noi le-am făcut. Avem partea de sănătate, foarte multe proiecte în sănătate. Cel mai frumos este cel în care, în cele mai mari 18 spitale universitare, s-a digitalizat toată partea de ATI”, a concluzionat Costin Băcilă, Business Development Manager.

