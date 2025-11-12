Legătura dintre îmbătrânire și prevenirea bolilor cronice, explicată de cercetătoarea româncă Georgiana Luisa Bâcă

2 minute de citit Publicat la 10:04 12 Noi 2025 Modificat la 10:04 12 Noi 2025

Georgiana Luisa Bâcă, cercetătoare post-doctorală la Centrul Cardiologic Barts din Marea Britanie, a vorbit despre conexiunea profundă dintre îmbătrânire și prevenirea bolilor cronice, în cadrul Longevity Expo Forum Fest, primul târg internațional dedicat științei longevității, desfășurat la București.

Cercetătoarea a împărtășit parcursul său profesional, început din pasiunea pentru biologie încă din liceu, și a explicat cum experiența acumulată în Marea Britanie a condus-o către un interes tot mai mare pentru medicina preventivă.

„M-am îndrăgostit de biologie în timpul liceului. Am avut o profesoară excepțională în Pitești și am avut ocazia să merg la olimpiade naționale și internaționale de biologie, la competiții. Mi-a plăcut foarte mult genetica și m-am gândit dacă poate fi ceva ce pot îmbina cu a ajuta oamenii”, a povestit Georgiana Bâcă.

După ce a absolvit medicina, și-a dorit să urmeze un program de rezidențiat bazat pe dovezi științifice. „Mi-am dorit ca ulterior să mă întorc în România. Am zis că mă voi întoarce în 10 ani. Am mers în Anglia, unde există foarte multe ghiduri și protocoale medicale bazate pe evidențe științifice. În timp ce am studiat acolo și m-am specializat în medicină internă și cardiologie, am simțit că mi-aș dori mai degrabă să prevenim bolile decât să le tratăm”, a explicat cercetătoarea.

Pentru ea, longevitatea nu înseamnă doar a trăi mult, ci a trăi bine.

„Longevitatea înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru unii, înseamnă să trăim pentru totdeauna, iar un grup mic de oameni discută despre imortalitate. Pentru mine, ca medic, este important ca anii pe care îi trăim să fie cu sănătate. Deja populația de astăzi trăiește mult mai mult decât am fost programați biologic, datorită medicinii moderne, intervențiilor chirurgicale și cardiologice, care ne ajută să trăim mai mult”, a spus ea.

Totodată, cercetătoarea a subliniat importanța stilului de viață:

„E dovedit științific: o alimentație sănătoasă, un regim echilibrat, activitatea fizică și somnul sunt esențiale. Somnul este foarte, foarte important. Am ajuns, oarecum întâmplător, să lucrez la un institut dedicat biologiei îmbătrânirii și am descoperit că știința gerontologiei și a longevității nu are neapărat legătură cu vârsta foarte avansată sau cu tratarea bolilor, ci cu înțelegerea faptului că putem acționa chiar de la 20, 30 sau 40 de ani pentru a avea o viață lungă și sănătoasă”, a declarat ea.

În viziunea ei, procesul de îmbătrânire stă la baza majorității bolilor cronice din societatea actuală.

„Îmbătrânirea este, mai mult sau mai puțin, cauza tuturor bolilor cronice din societatea de astăzi”, a concluzionat cercetătoarea.