Proiectele sustenabile care redefinesc modul în care arată orașele au fost premiate la gala Smart Winners of Urban Mobility

Proiectele și administrațiile locale care schimbă comunitățile în bine au fost premiate la gala Smart Winners of Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN, la Salonul Auto București. Vorbim despre proiecte sustenabile care redefinesc modul în care vor arăta orașele de mâine, dar și despre soluții și inovații pentru transportul urban.

În cadrul galei Smart Winners Urban Mobility au fost acordate premii pentru cinci categorii de proiecte, care au un impact major asupra modului în care vor arăta orașele viitorului.

La categoria energie sustenabilă pentru mobilitate, premiul a fost câștigat de VRC Blue România.

„În România, mobilitatea electrică deja nu mai este un vis, nu mai este despre viitor, ea este prezentă printre noi. Dacă ne raportăm strict la mașinile electrice și la infrastructură, putem spune că lucrurile au evoluat foarte rapid. Acum, conducerea unei mașini electrice poate fi privită atât ecologic, dacă vorbim de sustenabilitate, dar putem privi și economic”, a declarat Andrei Mihalciu, manager companie furnizare energie.

La categoria Lider în infrastructură verde, câștigător la această categorie este Societatea de Transport București (STB).

STB și Primăria Capitalei demonstrează că au înțeles ce trebuie schimbat și cât de repede trebuie făcute marile transformări: tramvaie ca în afară, autobuze electrice, troleibuze moderne, toate oferind siguranță, confort și grijă, inclusiv pentru aerul pe care îl respirăm cu toții.

În cadrul galei Smart Winners Urban Mobility, a fost acordat și Premiul România Inteligentă, o recunoaștere specială pentru viziune și dedicare în dezvoltarea mobilității urbane.

Radu Dragomir, CEO Urban Scope și Silviu Vrabie, commercial and Business Development Director, sunt câștigătorii la această categorie.

„Este vorba de o soluție prin care ne ducem copiii la școală prin intermediul unei aplicații în care părinții fac cerere să poată să ducă copiii la școală și folosim microbuzele electrice pe care domnul primar le-a achiziționat prin intermediul fondurilor europene, prin PNRR.

Copilul are o brățară la mână, pe care părintele vrea să opteze să o poarte și știe când a ajuns la școală, știe când a fost preluat, știe când a ajuns acasă și copilul întotdeauna este în siguranță și părintele este anunțat de poziția lui exactă”, a declarat Radu Dragomir, CEO Urban Scope.

Premiul la categoria Digitalizare și conectivitate a fost acordat Primăriei Sectorului 4.

„Acest premiu este o recunoaștere a transformării majore pe care Sectorul 4 a avut-o în ultimii 10 ani. Faptul că am considerat că dincolo de clădiri, dincolo de străzi, orașul are legătură în primul rând cu oamenii, cu calitatea vieții lor, cu transparența, cu serviciile publice pe care trebuie să le prezentăm, se vede inclusiv în ceea ce am primit astăzi, în premiul de astăzi”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Gala Smart Winners Urban Mobility a dat ocazia autorităților locale și mediului privat de a identifica noi soluții de transport inteligente și politici publice pentru orașe moderne.