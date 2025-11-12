Sănătatea, o revoluție personală: la București, experți internaționali discută despre cum putem trăi mai mult și mai bine

2 minute de citit Publicat la 12:29 12 Noi 2025 Modificat la 12:29 12 Noi 2025

Foto: Antena 3 CNN

La București are loc zilele acestea Longevity Expo Forum Fest, cel mai important eveniment din România dedicat longevității, sănătății și inovației în wellness. Este o manifestare în care vocile medicinei românești se unesc într-o viziune comună: formarea unei culturi autentice a sănătății, bazate pe știință, educație și prevenție.

Conferința de deschidere – intitulată „Revoluția longevității – o nouă viață” – a adus în prim-plan figuri emblematice din comunicarea medicală, știință și jurnalism, unite de aceeași misiune: transformarea informației corecte într-un instrument de prevenție și speranță.

Accesul publicului la eveniment este gratuit și liber, organizatorii încurajând participarea tuturor celor interesați de o viață lungă și sănătoasă.

Moderatorul evenimentului, Andreea Cigolea, a explicat importanța abordării sănătății în mod holistic – de la relațiile sociale și echilibrul emoțional până la activitatea fizică și refacerea mentală:

„Vom vorbi astăzi despre sănătatea psihică. Ce oameni avem în jurul nostru, ce înseamnă relații de calitate — atât în familie, cât și la serviciu sau în cercul de prieteni. Am aflat ieri de la experții internaționali că anturajul este foarte important atunci când vrei să trăiești și mult, și bine. Așa că alegeți-vă cu grijă pe cine aveți în jurul vostru.

Am mai aflat un lucru foarte interesant: unii medici din străinătate dau prescripție medicală de mișcare. Adică nu ne dau doar niște pastile, ci ne prescriu mișcare și, mai ales, vacanțe. Vacanță nu înseamnă neapărat să mergem undeva, ci să luăm o pauză de la activitatea zilnică — ceea ce e esențial pentru sănătatea noastră mentală.

S-a vorbit și despre mitocondrie, acea mică „uzină” a celulei, care, dacă este plină de energie, ne ajută să avem un stil de viață sănătos și longeviv. Foarte multe lucruri interesante s-au discutat ieri, iar astăzi vor continua cu experți din România, pentru a ne explica aceste teme mai pe înțelesul nostru, pentru că ieri a fost o zi mai științifică”, a declarat Andreea Cigolea.

Co-moderatorul conferinței, Mihaela Tănase, a subliniat la rândul ei importanța accesului la informație și a utilizării celor mai noi descoperiri științifice pentru creșterea speranței de viață și a calității acesteia:

„Vom discuta astăzi și vom prezenta publicului larg acele soluții care sunt disponibile în lume – și unele dintre ele chiar și în România, pentru ca speranța de viață să crească și la noi. Avem această posibilitate, totul este să fim bine informați.

Vom vorbi astăzi despre rolul geneticii și epigeneticii în prevenirea, depistarea și tratamentul unor afecțiuni grave. Cu ajutorul testelor genetice putem afla predispoziția pentru anumite boli și, mai mult decât atât, prin epigenetică – adică printr-un stil de viață sănătos, cu mișcare, nutriție echilibrată și control al stresului – putem modula bagajul genetic cu care ne-am născut”, a adăugat Mihaela Tănase.

Longevity Expo Forum Fest reunește cercetători, medici, biotehnologi, psihologi și specialiști în nutriție din țară și din străinătate, oferind publicului o perspectivă integrată asupra medicinei viitorului, în care știința, tehnologia și echilibrul emoțional se întâlnesc pentru a construi o viață mai lungă și mai sănătoasă.