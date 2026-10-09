Smart Urban Future: Energia verde, AI şi infrastructura smart, transportul viitorului. "AI-ul, asistentul care să ne facă mai eficace"

Smart Urban Future: Energia verde, AI şi infrastructura smart, transportul viitorului la SAB 2026. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Orașele viitorului vor fi tot mai inteligente, iar Inteligența Artificială (AI) are deja un rol în felul în care ne vom deplasa. AI-ul este prezent în transportul autonom, în analiza datelor și în aplicațiile, pe care le folosim zilnic – este anunţul făcut de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, la conferința națională "Smart Urban Future", organizată de Antena 3 CNN, la Salonul Auto București. Vevera avertizează însă că tehnologia trebuie să rămână un asistent care ne face mai eficienți, nu o soluție acceptată fără verificare.

Directorul ICI București atrage atenția și asupra riscurilor: hackerii folosesc deja AI pentru atacuri cibernetice, dar aceleași instrumente pot ajuta și la apărare.

"AI-ul este deja cu noi, este un prezent, nu mai este viitor. Dacă vă uitaţi în orice telefon, vedeţi punctuleţul albastru care vă spune că aplicaţiile au un suport din partea AI-ului. Când vreţi să căutaţi ceva, vă întreabă Meta sau orice alt chat... este aici AI-ul, nu mai putem trece peste ele (n.r.: modele de chatbot)", a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări, subliniind limitările Inteligenței Artificiale: "Sunt implicate în ce înseamnă partea de transport autonom, sunt implicate în ce înseamnă partea de dezvoltare, de analiză. Trebuie însă să ne gândim că AI-ul trebuie să ne fie acel asistent care să ne facă mai eficienţi, să fie acel asistent care să ne ajute. Şi, la o conferinţă despre AI, la care a fost o discuţie legată de folosirea AI-ului în zona justiţiei, a fost un punct de vedere care a zis: «Ok, pentru noi, cei care suntem la o anumită vârstă şi care am mai făcut la timpul nostru sinteze, am mai citit articole, am mai citit o carte fizică încă poţi să-ţi dai seama când AI-ul începe să abereze (n.r.: să aibă halucinaţii – Inteligența Artificială oferă informații false, inexacte sau inventate, dar le prezintă ca și cum ar fi adevărate)»".

Adrian-Victor Vevera consideră că este esențial să fie identificate domeniile în care tehnologia poate fi utilizată eficient, atât în instituțiile publice, cât și în cele private, mai ales în contextul în care AI poate fi folosită atât pentru lansarea atacurilor cibernetice, cât și pentru prevenirea și combaterea acestora.

Pentru că se întâmplă să abereze, asta e; nu este o tehnologie 100% acoperitoare din punctul acesta de vedere. Dar pentru cei care sunt nativi digital şi care au urmat o şcoală făcând temele cu modele chatbot, cum o să mai înţeleagă unde este adevărul şi unde este partea de aberaţie?!? Aşa că, în primul rând, cred că rolul nostru, în raport şi cu instituţiile publice, şi cu cele private, este să identificăm până unde putem să folosim AI-ul în proiecte, astfel încât să fie eficient.

AI-ul, cel puţin acum, este rezultatul unei programări umane. Asta nu înseamnă că nu poate fi folosit şi este folosit deja atât în scopuri ofensive... şi este. Sunt hackeri care folosesc deja aplicaţii de tip AI sau suport AI ca să poată să lanseze atacuri DDoS sau cele în vederea unui ransomware (n.r.: atac cibernetic) folosind în spate, boţi. Dar, în acelaşi timp, poate să te ajute şi pe partea de defense (n.r.: apărare).

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfăşoară până duminică în cadrul Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2026. Pe parcursul zilelor dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.