Vinerea Verde, la Salonul Auto București. Cum va arăta mobilitatea viitorului

Conferințele Smart Urban Mobility, organizate de Salonul Auto București & Accesorii în parteneriat cu Antena 3 CNN, au devenit un reper al evenimentului. Foto: Antena 3 CNN

Cum reducem poluarea din trafic, ce surse de energie vom folosi și cum ne ajută tehnologia să ne deplasăm mai ușor prin oraș? Sunt câteva dintre întrebările la care se caută răspunsuri astăzi la cel mai mare eveniment auto din România, organizat la Romexpo până pe 11 octombrie.

Conferințele Smart Urban Mobility, organizate de Salonul Auto București & Accesorii în parteneriat cu Antena 3 CNN, au devenit un reper al evenimentului. Pe lângă standurile marilor producători și cele mai noi modele de mașini, organizatorii aduc în prim-plan sustenabilitatea, inovația și soluțiile care pot transforma mobilitatea.

„Va fi o zi foarte densă la standul Antena 3 CNN, la Smart Urban Mobility, aici, la Romexpo, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii.

Prima dezbatere va aduce răspunsuri la o întrebare care ne preocupă pe toți: cu ce ne vom deplasa în viitor? Știm că benzina se scumpește, dar, tocmai pentru că vorbim despre Vinerea Verde, ne uităm mai atent la mobilitatea electrică și la toate transformările pe care le-a adus. Conferința, organizată de Salonul Auto București, va reuni oameni care pot răspunde acestor preocupări”, a declarat jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu.

Mobilitatea urbană nu înseamnă doar mașini electrice, ci și transport public eficient, soluții digitale și o infrastructură adaptată nevoilor orașelor. Aceste teme vor fi abordate în dezbaterile de astăzi, la care participă reprezentanți ai administrației publice și ai companiilor din domeniul transporturilor și tehnologiei.

„După-amiază, ne vom îndrepta atenția către viitorul mobilității urbane, într-o altă dezbatere, alături de primari din marile municipii ale României și reprezentanți ai unor companii importante, de la furnizori de soluții pentru încărcarea vehiculelor electrice până la dezvoltatori de aplicații. Vom discuta și despre mobilitatea feroviară, precum și despre toate schimbările care ne vor influența viața în anii următori”, a explicat Adrian Ursu.

Ziua se va încheia cu o gală dedicată celor care dezvoltă soluții pentru un trafic mai sigur și mai ușor de gestionat. În paralel, vizitatorii pot descoperi la Romexpo modele noi de automobile și tehnologii prezentate în premieră.

„Încheiem ziua cu o gală în cadrul căreia îi premiem pe cei care au găsit cele mai bune soluții pentru ca viața noastră în trafic să nu mai fie un coșmar, ci, dimpotrivă, să devină poate chiar un motiv de bucurie. Așa cum este și descoperirea fiecărui stand de la Salonul Auto, unde găsim cele mai noi modele, inclusiv premiere europene aduse în România în acest an, dar și cele mai noi soluții pentru mobilitate.

Vă așteptăm la Romexpo în fiecare zi, până duminică, pentru a descoperi lucruri extraordinare, pe care le veți putea revedea abia anul viitor. Nu uitați, Salonul Auto București & Accesorii are loc o singură dată pe an.

Antena 3 CNN vă așteaptă la Smart Urban Mobility”, a mai spus jurnalistul.