10 cele mai bune proxy-uri mobile și rezidențiale în 2026

Modificat la 20:37 11 Mai 2026

Publicat la 20:37 11 Mai 2026

5 minute de citit Publicat la 20:37 11 Mai 2026 Modificat la 20:37 11 Mai 2026

Mulți utilizatori aleg proxy-uri mobile și rezidențiale deoarece folosesc IP-uri reale. foto: pexels.com

Proxy-urile au devenit o parte importantă din multe activități online. Platformele mari urmăresc comportamentul utilizatorilor, detectează rapid traficul suspect și limitează accesul dacă apar semnale neobișnuite. Din acest motiv, metodele vechi nu mai funcționează la fel ca înainte.

Mulți utilizatori aleg proxy-uri mobile și rezidențiale deoarece folosesc IP-uri reale. Acest lucru ajută la evitarea blocărilor și oferă un nivel mai bun de acces. Fie că este vorba despre colectarea de date, verificarea conținutului sau gestionarea conturilor, diferența dintre un proxy bun și unul slab se vede imediat.

Mai jos găsești zece furnizori relevanți în 2026, explicați într-un mod simplu și util.

ProxyEmpire oferă o rețea solidă de proxy-uri rezidențiale și opțiuni clare de targetare. Este potrivit pentru utilizatorii care au nevoie de control asupra locației fără să piardă timp cu setări complicate.

Caracteristici principale:

● Pool mare de IP-uri rezidențiale distribuite global

● Targetare după țară, oraș și ISP

● Sesiuni rotative pentru scraping și sesiuni fixe pentru conturi

● Interfață simplă pentru gestionare rapidă

Un avantaj important este stabilitatea conexiunilor în sesiuni mai lungi. Acest lucru ajută la reducerea cererilor respinse și la menținerea unui flux constant de date. Platforma permite schimbarea rapidă a locației, ceea ce ajută la testarea conținutului local sau verificarea rezultatelor de căutare.

Un alt aspect util este modul în care sunt gestionate sesiunile. Utilizatorii pot păstra același IP pentru o perioadă mai lungă atunci când lucrează cu conturi sau pot activa rotația pentru colectare de date. Această flexibilitate ajută la adaptarea în funcție de tipul de sarcină.

Pentru proiecte de scraping, viteza de răspuns rămâne constantă chiar și în timpul cererilor repetate. Acest lucru reduce timpul total de procesare și îmbunătățește eficiența.

Pentru proxy-uri din România, acest furnizor este considerat o alegere foarte bună. Oferă performanță constantă și opțiuni utile pentru sarcini specifice, inclusiv verificarea conținutului local sau testarea reclamelor.

2. ResiProx

ResiProx este construit pentru stabilitate și sesiuni lungi fără întreruperi. Este potrivit pentru utilizatorii care lucrează cu conturi și au nevoie de consistență.

Ce oferă platforma:

● Rețea curată de IP-uri rezidențiale

● Rată redusă de detecție pe platforme stricte

● Sesiuni stabile pentru activități de autentificare

● Integrare simplă cu tool-uri de automatizare

Configurarea este rapidă și nu creează dificultăți pentru utilizatori noi. În același timp, performanța rămâne bună și pentru sarcini mai complexe.

Un avantaj important este modul în care sunt gestionate conexiunile pe termen lung. Utilizatorii pot menține același IP fără întreruperi, ceea ce este util pentru conturi care pot fi sensibile la schimbări frecvente.

Platforma funcționează bine și în scenarii unde este nevoie de stabilitate constantă:

● gestionarea mai multor conturi simultan

● acces repetat la aceleași platforme

● automatizare fără schimbări frecvente de IP

Resiprox câștigă popularitate deoarece oferă rezultate constante fără setări inutile. Este o alegere bună pentru cei care vor simplitate și eficiență în același timp.

Pentru proxy-uri românești, acest serviciu se află printre cele mai stabile opțiuni disponibile, mai ales pentru sarcini care necesită sesiuni lungi.

3. Bright Data

Bright Data este unul dintre cei mai mari furnizori de proxy-uri la nivel global. Oferă o rețea extinsă și instrumente avansate pentru gestionarea traficului.

Caracteristici importante:

● Peste 150 milioane de IP-uri la nivel mondial

● Targetare detaliată inclusiv după ASN

● Instrumente integrate pentru scraping

● Control avansat asupra traficului

Un punct forte este flexibilitatea oferită utilizatorilor. Platforma permite ajustarea setărilor în funcție de tipul de sarcină, ceea ce ajută la optimizarea rezultatelor.

De exemplu, utilizatorii pot:

● selecta tipul exact de IP necesar

● controla frecvența rotației

● monitoriza performanța în timp real

Acest nivel de control este util pentru proiecte complexe unde fiecare detaliu contează.

Este potrivit pentru proiecte mari unde volumul de date este ridicat și stabilitatea este importantă.

4. Oxylabs

Oxylabs este cunoscut pentru performanța ridicată în sarcini complexe. Oferă o rețea mare și stabilă de proxy-uri rezidențiale.

Puncte importante:

● Peste 170 milioane de IP-uri rezidențiale

● Rată mare de succes pentru scraping

● Suport tehnic pentru integrare

● Infrastructură orientată spre business

Serviciul gestionează bine volume mari de cereri fără întreruperi majore. Acest lucru ajută utilizatorii care depind de date constante.

Un avantaj important este suportul tehnic oferit. Utilizatorii pot primi ajutor pentru integrare sau optimizare, ceea ce reduce timpul pierdut în configurare.

Oxylabs funcționează bine pentru:

● colectare de date la scară mare

● monitorizare de prețuri

● analiză de piață

Este o alegere potrivită pentru companii și echipe tehnice.

5. Smartproxy (Decodo)

Smartproxy oferă un echilibru bun între preț și performanță. Este o opțiune populară pentru utilizatorii care vor rezultate fără costuri foarte mari.

Ce îl face atractiv:

● Pool mare de IP-uri globale

● Interfață simplă și ușor de folosit

● Proxy-uri rotative pentru protecție mai bună

● Planuri accesibile pentru echipe mici

Platforma este ușor de configurat și nu necesită experiență tehnică avansată. Este potrivită pentru utilizatori individuali sau proiecte mai mici.

Un avantaj important este timpul redus de configurare. Utilizatorii pot începe rapid fără pași complicați.

Este util pentru:

● proiecte mici de scraping

● testare de conținut

● automatizare simplă

6. SOAX

SOAX oferă control detaliat și acces la IP-uri curate. Este o alegere bună pentru proiecte care necesită targetare precisă.

Avantaje:

● Proxy-uri rezidențiale și mobile

● Targetare exactă până la nivel de oraș

● Pool actualizat constant

● Control flexibil asupra rotației

Acest nivel de control ajută la reducerea riscului de blocare și la obținerea unor rezultate mai bune în proiecte specifice.

Utilizatorii pot selecta IP-uri în funcție de nevoi exacte, ceea ce ajută în sarcini unde locația este importantă.

7. NetNut

NetNut utilizează conexiuni directe prin ISP, ceea ce oferă viteză mai bună și stabilitate ridicată.

Caracteristici:

● Conexiuni rapide cu latență redusă

● Performanță stabilă în sesiuni lungi

● Rețea mare de IP-uri rezidențiale

● Disponibilitate ridicată

Acest tip de infrastructură ajută la menținerea unei conexiuni constante fără variații mari de viteză.

Este util pentru:

● sarcini care necesită viteză constantă

● sesiuni lungi fără întreruperi

● acces rapid la date

8. IPRoyal

IPRoyal este o opțiune accesibilă pentru utilizatorii care vor să înceapă cu proxy-uri fără investiții mari.

Puncte cheie:

● Prețuri accesibile

● Acces la IP-uri din mai multe locații

● Interfață simplă

● Planuri flexibile

Este potrivit pentru testare sau pentru utilizatori care nu au nevoie de funcții avansate.

Un avantaj este flexibilitatea planurilor, care permite utilizatorilor să plătească doar pentru ceea ce folosesc.

9. Rayobyte

Rayobyte oferă proxy-uri rezidențiale și mobile cu accent pe transparență. Utilizatorii pot înțelege mai ușor modul de funcționare al serviciului.

Caracteristici:

● Proxy-uri rezidențiale și mobile

● Sursă clară a IP-urilor

● Conexiuni stabile pentru automatizare

● Opțiuni flexibile de preț

Transparența ajută utilizatorii să aibă mai multă încredere în serviciu.

10. HydraProxy

HydraProxy este specializat în proxy-uri mobile bazate pe SIM real. Acestea oferă un nivel ridicat de încredere.

Puncte importante:

● IP-uri mobile reale

● Rotație pentru reducerea blocărilor

● Suport pentru automatizare

● Configurare simplă

Acest tip de proxy ajută la gestionarea conturilor fără probleme majore.

Este util în scenarii precum:

● gestionarea conturilor multiple

● verificarea reclamelor

● acces pe platforme stricte

Sfaturi Înainte de Alegerea unui Proxy

Alegerea unui proxy potrivit necesită puțină atenție. Nu este suficient să alegi cel mai ieftin serviciu.

Recomandări utile:

● Testează serviciul înainte de achiziție

● Verifică locațiile disponibile

● Analizează opțiunile de rotație

● Monitorizează viteza

● Verifică suportul tehnic

Aceste lucruri ajută la evitarea problemelor și la obținerea unor rezultate mai bune.

Concluzie

Proxy-urile mobile și rezidențiale sunt esențiale în 2026. Platformele online sunt mai stricte, iar metodele vechi nu mai oferă rezultate bune.

Resiprox atrage atenția datorită stabilității și performanței constante. Mulți utilizatori aleg acest tip de serviciu pentru rezultate sigure.

ProxyEmpire și ResiProx sunt printre cele mai bune opțiuni pentru proxy-uri din România. Oferă conexiuni stabile și performanță constantă.

Alegerea corectă depinde de nevoi și buget. O decizie bine analizată aduce rezultate mai bune pe termen lung.