5 Pași de Bine: locul unde „azi” începe cu ceva util

Asta promite 5 Pași de Bine: conținut scurt, accesibil și ușor de aplicat, pe teme de sănătate, familie, casă și bunăstare.foto: 5pasidebine

Nu-ți trebuie planuri complicate ca să-ți pui viața pe un făgaș mai bun. De cele mai multe ori, contează rutina: un sfat concret, o idee simplă, o rețetă rapidă sau un moment de liniște care te scoate din „pe repede înainte”.

Pe site găsești articole pentru corp (obiceiuri, mișcare, informații utile), dar și pentru minte — o secțiune dedicată meditației și relaxării, cu materiale gândite pentru somn, calm și reset. În zona de lifestyle, ai idei pentru Casă Aranjată (genul de reguli mici care fac diferența fără „curățenie generală” în fiecare weekend), rețete, dar și povești din Familie Fericită, cu focus pe lucrurile care țin comunitățile aproape.

Dacă vrei un punct de plecare simplu, intră dimineața, alege o secțiune și ia doar un lucru de acolo pentru ziua ta. Restul vine din consecvență.

Site-ul 5pasidebine.ro face parte dintr-un conglomerat media complex, care mai cuprinde site-urile debucuresti.ro, pulsulcapitalei.ro și radarlocal.ro, iar în viitor alte șase portaluri se vor adăuga ecosistemului. Amprenta online este completată de o comunitate de peste 100 de entități de social media și a înregistrat, la finalul anului 2025, o amprentă digitală compusă din 70.000 de urmăritori, 467.000 de like-uri și peste 24,5 milioane de vizualizări.