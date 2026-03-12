7 lucruri pe care trebuie să le faci înainte să cumperi o maşină second hand

Mulți cumpărători își recuperează această sumă din prima negociere de preț. foto: imgur.ro

Piața de maşini second hand e plină de oferte tentante. Dar pentru fiecare maşină bună la preț corect există cel puțin una care arată la fel şi ascunde probleme serioase. Diferența dintre cele două o faci înainte să dai banii, nu după. Iată ce ar trebui să bifezi de fiecare dată.

1. Fă o verificare auto profesională înainte de orice altceva

E primul lucru pe listă pentru un motiv simplu: o verificare masina second hand făcută de un specialist îți arată ce nu poți vedea cu ochiul liber şi nu poți simți la test drive. Kilometri manipulați, accidente nedeclarate, probleme electrice ascunse, caroserie revopsită, toate pot arată impecabil la suprafață.

Pilot Garage este un centru specializat exclusiv în expertiza auto independentă, fără niciun interes în vânzarea sau repararea maşinii. O echipă de 4 ingineri verifică simultan peste 600 de zone ale vehiculului şi îți dă un raport complet în aproximativ 45 de minute. Raportul este securizat cu cod QR unic, clasificat pe nivel de gravitate şi poți folosi direct la negociere.

O expertiză costă între 650 şi 1.500 de lei, în funcție de pachetul ales. Mulți cumpărători își recuperează această sumă din prima negociere de preț, cu raportul în mână. Mai multe detalii găseşti pe pilotgarage.ro.

2. Verifică istoricul maşinii înainte să te deplasezi

Există servicii online,plătite sau gratuite, care îți arată istoricul de înmatriculare, numărul de proprietari anteriori, dacă maşina a fost înregistrată ca avariată sau dacă are km înregistrați în baze de date ITP. Nu îți oferă certitudini absolute, dar îți spun dacă merită să continui sau nu. Seria de şasiu (VIN) ți-o dă orice vânzător serios fără să ezite.

3. Nu te grăbi şi nu te lăsa presat

"Mai am şi alți interesați", "prețul e valabil doar azi", "e cea mai bună ofertă din piață", sunt fraze pe care le auzi des şi care au un singur scop: să ți grăbească decizia. O maşină bună la preț corect te aşteaptă şi o zi, două, cât ai nevoie să o verifici. Dacă vânzătorul refuză sau se opune unei expertize independente, în general e un semnal suficient de clar.

4. Uită-te la vopsea cu atenție

Nu trebuie să fii inginer ca să observi câteva lucruri de bază. Verifică dacă nuanta vopselei e uniformă pe toate panourile caroseriei, dacă jocurile dintre uşi, capotă şi aripi sunt egale şi dacă există urme de chit sau șlefuire în zonele mai puțin vizibile. Acestea pot indica reparații după un accident nedeclarat. Un aparat de măsurat grosimea vopselei, pe care îl folosesc şi specialiștii Pilot Garage scoate la iveală orice zona revopsită, chiar dacă cu ochiul liber nu se vede nimic.

5. Testează maşina şi noaptea sau pe ploaie

Multe vizionări se fac la amiază, pe soare, într-un cadru care avantajează maşina. Cere să o vezi şi în condiții diferite dacă poți, lumina artificială scoate mai bine în evidență denivelările din caroserie, iar ploaia dezvăluie eventuale infiltrații sau etanșări proaste. Un test drive pe un drum mai rău îți spune mai multe despre suspensii decât zece minute pe şosea bună.

6. Cere toate documentele maşinii şi verifică-le cu atenție

Cartea de identitate a vehiculului, istoricul ITP, factura de achiziție a vânzătorului, documentele de service, toate spun o poveste. Verifică dacă datele coincid cu ce îți spune vânzătorul, dacă ITP-urile au fost făcute la kilometri logici şi dacă există continuitate în istoricul de proprietari. Un dosar incomplet sau cu lacune mari merită întotdeauna o întrebare suplimentară.

7. Calculează costul real al maşinii, nu doar prețul de achiziție

O maşină ieftină la cumpărare poate deveni scumpă în primul an. Înainte să decizi, informează-te despre costurile de asigurare, consumul real în condiții normale, prețul pieselor de schimb şi frecvența lor, dar şi despre dacă modelul are probleme cunoscute la acel rulaj. O maşină la 5.000 de euro cu 3.000 de euro reparații în primul an nu e neapărat o afacere mai bună decât una la 7.000 de euro fără probleme.

Cumpărarea unei maşini second hand nu trebuie să fie un pariu. Cu puțină răbdare şi paşii potriviți, poți găsi exact ce cauți fără surprize neplăcute după. Iar primul pas, expertiza independentă, rămâne cel mai important.

Piața second hand îți oferă oportunități reale, dar și capcane bine camuflate. Cei care cumpără bine nu sunt mai norocoși, sunt mai pregătiți. Cei șapte pași de mai sus nu îți garantează perfecțiunea, dar îți reduc semnificativ șansele să dai banii pe o problemă.