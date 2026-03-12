Etapele legale pentru înființarea unei firme Uber. Ghid complet pas cu pas

Vestea bună este că procesul de infiintare firma Uber este unul structurat. foto: freepik.com

Activitatea pe Uber presupune mai mult decât un cont pe platformă și o mașină disponibilă. Din punct de vedere legal, fiecare cursă facturată trebuie să fie susținută de o entitate juridică înregistrată, cu cod CAEN activ și obligații fiscale clare. Fără acestea, activitatea nu este autorizată, iar riscurile, amenzi, suspendarea contului, probleme cu autoritățile fiscale, sunt reale.

Vestea bună este că procesul de infiintare firma Uber este unul structurat, cu pași clari, care poate fi parcurs în câteva zile lucrătoare dacă totul este pregătit corect de la început.

Etapa 1: Alegerea formei juridice

Prima decizie pe care o iei este și una dintre cele mai importante: PFA sau SRL? Ambele forme sunt acceptate de Uber, însă diferă semnificativ din punct de vedere fiscal și administrativ.

PFA (Persoană Fizică Autorizată):

Înființare mai simplă și mai ieftină.

Impozit pe venit de 10% aplicat la venitul net.

Contribuții sociale (CAS și CASS) obligatorii peste anumite plafoane.

Potrivit pentru activitate individuală, fără angajați.

SRL (Societate cu Răspundere Limitată):

Răspundere limitată la capitalul social.

Impozit pe microintreprindere sau pe profit, în funcție de venituri.

Mai multă flexibilitate dacă vrei să extinzi activitatea.

Potrivit dacă intenționezi să lucrezi pe mai multe platforme sau să angajezi.

Alegerea corectă depinde de situația ta fiscală și de planurile pe termen lung. Un consultant specializat îți poate face o analiză rapidă înainte să decizi.

Etapa 2: Stabilirea denumirii firmei

Odată aleasă forma juridică, urmează rezervarea unui nume pentru firmă. Denumirea trebuie să fie disponibilă (să nu fie deja înregistrată de altcineva) și să respecte regulile impuse de Registrul Comerțului: să nu conțină termeni restricționați, să fie în limba română sau să respecte cerințele pentru denumiri în limbi străine.

Rezervarea denumirii se face online, prin portalul ONRC, și este valabilă pentru o perioadă limitată. Dacă în acest interval nu depui dosarul complet, rezervarea expiră și trebuie reluată. Un detaliu mic, dar care poate crea întârzieri dacă nu ești atent la termene.

Etapa 3: Definirea obiectului de activitate (codul CAEN)

Codul CAEN este practic eticheta activității tale economice. Pentru activitatea de ridesharing pe Uber, codul obligatoriu este 4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă.

Fără acest cod activ în actele firmei, platforma nu îți poate activa contul de partener. Este, practic, dovada că activitatea ta este autorizată legal pentru tipul de transport pe care îl prestezi.

Pe lângă codul principal, poți înscrie și coduri secundare dacă intenționezi să desfășori și alte activități, de exemplu, dacă vrei să lucrezi simultan pe Bolt sau pe alte platforme. Această flexibilitate se stabilește încă din etapa de înregistrare.

Etapa 4: Înregistrarea la Registrul Comerțului

Aceasta este etapa centrală a întregului proces. Dosarul de înregistrare trebuie să conțină:

Actul de identitate al asociatului/titularului.

Dovada sediului social (contract de închiriere, comodat sau extras de carte funciară).

Rezervarea denumirii firmei.

Declarații pe propria răspundere.

Specimen de semnătură.

Actul constitutiv (în cazul SRL).

Dosarul poate fi depus fizic la ghișeul ONRC sau online, prin platforma digitală. Depunerea online este semnificativ mai eficientă, elimini deplasările și timpii de așteptare la ghișeu. În condiții normale, procesarea durează 3–5 zile lucrătoare, dacă documentele sunt complete și corect întocmite de la prima depunere.

Orice eroare sau lipsă în dosar generează o notificare de completare, care poate întârzia procesul cu câteva zile suplimentare. De aceea, pregătirea atentă a documentelor înainte de depunere face diferența.

Etapa 5: Obținerea documentelor fiscale

După ce firma este înregistrată la Registrul Comerțului, urmează înregistrarea fiscală la ANAF. Aceasta presupune obținerea Certificatului de înregistrare fiscală și, dacă este cazul, înregistrarea ca plătitor de TVA (obligatorie de la 395.000 lei cifră de afaceri anuală, dar posibilă și opțional de la înființare).

Tot în această etapă se stabilește regimul fiscal al firmei, impozit pe microintreprindere sau impozit pe profit pentru SRL, respectiv impozit pe venit pentru PFA. Această decizie influențează direct cât plătești lunar și trimestrial, deci merită analizată cu atenție.

De reținut: după înregistrare, firma are obligații fiscale periodice, declarații lunare sau trimestriale, contribuții sociale dacă există angajați și evidență contabilă care trebuie ținută la zi. Un contabil specializat pe activități de ridesharing devine, în această etapă, un partener esențial.

Etapa 6: Pregătirea firmei pentru activitate

Cu actele în mână, mai rămân câțiva pași practici înainte de primul drum:

Deschiderea contului bancar al firmei

Uber solicită un cont bancar pe numele firmei pentru decontarea curselor.

Activarea contului pe platformă

Încarci documentele firmei (CUI, certificat de înregistrare, act constitutiv) în aplicația partener Uber și aștepți aprobarea.

Organizarea contabilității

Stabilești împreună cu contabilul cum se vor emite facturile, cum se înregistrează veniturile și care sunt termenele de plată a taxelor.

Verificarea altor cerințe legale

Autorizații ARR, atestate profesionale și alte documente specifice transportului de persoane, în funcție de tipul de activitate.

De ce merită să apelezi la un specialist?

Teoretic, toate etapele de mai sus pot fi parcurse pe cont propriu. Practic, fiecare pas implică formulare, termene, documente specifice și cunoașterea unor proceduri administrative care se schimbă periodic. O greșeală mică, un act lipsă, o declarație greșit completată, o rezervare de denumire expirată, poate transforma un proces de 4 zile într-unul de 2–3 săptămâni.

RS Expert Consulting s-a specializat exclusiv în înființarea și administrarea firmelor pentru șoferii de ridesharing din România. Cu peste 8 ani de experiență în domeniu și mai mult de 1.000 de clienți deserviți la nivel național, echipa gestionează întreg procesul online, de la alegerea formei juridice până la activarea contului pe platformă.

Rezultatul: firmă înregistrată corect, timp economisit și zero surprize fiscale ulterior.

Ești gata să începi? Contactează echipa RS Expert Consulting la 0751 88 88 70 sau trimite un mesaj pe adresa [email protected]. Toată procedura se desfășoară online, fără deplasări. Detalii complete despre serviciul de înființare a unei firme pentru Uber găsești pe site.