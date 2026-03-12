De ce este frecventă îngrașarea la menopauză și cum poți preveni acumularea de kilograme

Scăderea estrogenului afectează unde corpul depozitează grăsimea. foto:suntlamenopauza.ro

Dacă observi că pui kilograme în perimenopauză sau menopauză, deși „faci aceleași lucruri ca înainte”, nu ești singura. În majoritatea cazurilor, nu e vorba despre lipsă de disciplină, ci despre o combinație de schimbări hormonale, modificări ale compoziției corporale, somn mai slab și un apetit mai greu de gestionat. Toate acestea fac ca organismul să economisească energie mai ușor și să o depoziteze, mai ales în zona abdomenului.

Află, din acest articol, ce se schimbă în corpul tău și să aplici pași clari care te ajută să previi acumularea de kilograme sau să revii la o greutate mai confortabilă, cu rezultate pozitive.

1. De ce este frecventă îngrășarea la menopauză

Dacă te întrebi de ce te îngrași la menopauză , ea nu este cauza principală, însă creează un context în care corpul se adaptează diferit la alimentație și mișcare. Pentru multe femei, primele schimbări apar încă din perimenopauză: cicluri neregulate, somn fragmentat, episoade de bufeuri și mai puțină energie pentru activitățile obișnuite.

Talia se mărește, deși cântarul nu pare să se miște mult. Explicația ține de compoziția corporală (raportul dintre masă musculară și masă grasă), nu doar de numărul de kilograme.

">2. Rolul hormonilor în creșterea în greutate

Scăderea estrogenului afectează unde corpul depozitează grăsimea. Înainte, aceasta se așeza pe coapse și șolduri; după menopauză, multe femei observă o concentrare în zona abdominală. Acolo poate crește și grăsimea viscerală, asociată cu un risc metabolic mai mare, mai ales dacă se combină cu sedentarism. În paralel, nivelurile hormonilor care susțin masa musculară și recuperarea pot scădea. Cu mai puțină masă musculară, arzi mai puține calorii în repaus.

3. Metabolismul și compoziția corporală se schimbă

Metabolismul include transformarea alimentelor în energie. Cu înaintarea în vârstă, necesarul energetic zilnic scade. Dacă alimentația rămâne neschimbată și mișcarea se reduce, diferența se observă în timp. Urmărește alți indicatori, nu doar cântarul:

· cum îți vin hainele în talie;

· circumferința abdominală;

· nivelul de energie la urcat scări;

· forța (de exemplu, câte ridicări de pe scaun faci în 30–60 secunde).

4. Somnul, stresul și pofta de mâncare

Somnul se poate fragmenta din cauza transpirațiilor nocturne, anxietății sau trezirilor frecvente. După nopți proaste, crește pofta de dulce și de gustări dense caloric. Stresul susținut poate crește cortizolul, hormon asociat cu apetitul și depunerea de grăsime în zona abdominală. Observă contextul mâncării mai mari seara: oboseală, conflicte, termene limită. Identificarea tiparului ajută în alegerea alternativelor realiste.

5. Cum poți preveni acumularea de kilograme: ghid practic în pași

Pasul 1: Ajustează porțiile și structura meselor, fără diete drastice

În loc să tai multe alimente dintr-o dată, începe cu structură. Pentru utilizare uzuală, o masă echilibrată conține: proteine + legume/fibre + o cantitate moderată de carbohidrați + grăsimi de calitate.

Exemple concrete:

· Mic dejun: iaurt grecesc + fructe de pădure + 1–2 linguri de semințe.

· Prânz: piept de curcan/pește + salată mare (roșii, castraveți, frunze verzi) + 2–3 linguri de orez/quinoa.

· Cină: omletă cu legume sau brânză proaspătă + legume la cuptor.

Dacă ai diabet, reflux, boală renală sau afecțiuni digestive, discută cu medicul sau nutriționistul înainte de schimbări mari (mai ales dacă mărești proteina sau fibrele).

Pasul 2: Pune accent pe forță, nu doar pe cardio

Antrenamentul de forță (2–3 zile/săptămână) ajută la menținerea masei musculare și la un consum energetic mai bun. Poți începe cu 20–30 de minute, acasă:

· genuflexiuni la scaun;

· împins la perete sau flotări modificate;

· ramat cu bandă elastică;

· planșă scurtă, adaptată.

Pasul 3: Repară somnul prin pași mici, consecvenți

Alege 2–3 reguli simple și aplică-le zilnic timp de 2 săptămâni:

· oprește ecranele cu 60 de minute înainte de culcare;

· păstrează camera răcoroasă și întunecată;

· limitează alcoolul seara (poate fragmenta somnul);

· menține o oră relativ constantă de culcare.

Pasul 4: Redu stresul „măsurabil”, nu perfecționist

Alege o strategie pe care o poți repeta, nu una ideală. De exemplu:

· 10 minute de mers pe jos după masă;

· 5 minute de respirație ghidată înainte de cină;

· o conversație programată săptămânal cu un psiholog, dacă simți că ai nevoie.

Pasul 5: Monitorizează inteligent și ajustează lunar

Cântarul poate fluctua de la apă, tranzit intestinal sau sare. Pentru rezultate stabile, urmărește 2–3 repere:

· circumferința taliei (1 dată/săptămână);

· 1–2 fotografii lunare (aceleași haine, aceeași lumină);

· un jurnal scurt cu somn, pași și gustări.

6. Suplimente și terapii: ce trebuie să știi

Unele suplimente (vitamina D, omega-3, magneziu) pot susține sănătatea generală, dar nu tratează creșterea în greutate. Pot exista interacțiuni cu medicamentele (de exemplu, anticoagulante) sau contraindicații în anumite afecțiuni. Cere sfatul medicului sau farmacistului înainte să începi suplimente noi.

Dacă vrei să iei decizii informate, notează-ți întrebările și discută-le la următorul consult. Caută resurse educaționale verificate și alege pași mici pe care îi poți repeta săptămânal.