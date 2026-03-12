Câte animale pot fi ajutate în cadrul centrului PawzUp

În jur de 700 de câini sunt găzduiți în cele două adăposturi. FOTO: pawzup.ro

Dacă totul se rezumă la cifre, există o diferență foarte mare între numărul de animale pe care le putem ajuta acum în cadrul adăposturilor ROLDA și numărul celor pe care vom reuși să le preluăm la centrul PawzUp.

Într-o zi normală, în jur de 700 de câini sunt găzduiți în cele două adăposturi pe care le-am construit în județul Galați. Numerele acestea acoperă doar câinii din locațiile noastre care primesc îngrijire până la adopție în timp ce unii sunt rezidenți permanenți. Însă, de-a lungul anilor, au trecut prin adaposturile noastre mii de câini și animale salvate de pe străzi, le-am tratat și le-am ajutat să își găsească familii.

Deși adăpostul ROLDA găzduiește doar câini, si un numar limitat si mult mai mic de pisici, acestea au beneficiat în mod indirect de serviciile noastre. Încheiem în mod periodic parteneriate cu organizații mai mici de salvare a animalelor din județ și din județele vecine, pe care le ajutăm cu resursele pe care le avem la dispoziție, fie fonduri, mâncare, materiale medicale și altele.

De asemenea, dată fiind situația complicată din Ucraina, am oferit ajutorul nostru salvatorilor locali preluând o parte din animalele salvate de către aceștia sau trimițând bani și provizii celor care își desfășoară încă activitatea în zona de război.

Dată fiind politica noastră de a împărți resursele, mii de animale au beneficiat de ajutorul ROLDA de-a lungul anilor.

Cifrele PawzUp

Cu toate acestea, pentru a compara două valori similare, estimăm – chiar în mod realist – o dublare a numărului de animale pe care le putem salva, reabilita și găzdui, chiar o triplare dacă reușim să funcționăm la capacitate maximă, potrivit planului inițial.

Prin urmare, în loc să avem în grijă 700 de câini, odată ce PawzUp devine operațional, aceste numere vor fi mai apropiate de 1.500 – 2.000 de animale.

Ideea de a construi acest centru nu s-a bazat pe a crea un adăpost mai mare care să ne ajute să preluăm cât mai multe animale de pe stradă, deși acesta rămâne un vis. Ci a fost să avem toate resursele si spatiul necesar. Astfel, în loc să folosim tot spațiul pe care îl avem la dispoziție doar pe post de padocuri pentru animale, intenționăm să le oferim animalelor salvate toate șansele de a avea o recuperare completă și șanse mai mari de adopție.

Vom putea găzdui animale mari precum măgari și cai?

Da, însă doar în jur de patru din fiecare exemplar în același timp, deoarece costurile de îngrijire pentru aceste animale sunt foarte mari și ar putea consuma foarte mult din resursele pe care le avem la dispoziție. Ne dorim să nu fim în situația de a nu putea primi animale și ca numărul de locuri alocate să fie suficient pentru zona noastră.

Va fi centrul suficient de mare pentru a găzdui mai multe animale?

Desigur, un complex mare ne va permite să ajutăm cel puțin de două ori mai multe animale. Totuși, nu vom umple toate spațiile disponibile doar pentru a crește aceste numere, întrucât ne dorim să le putem oferi servicii complete, ceea ce înseamnă să folosim din spațiul disponibil pentru alte scopuri decât găzduire. Vom avea servicii medicale direct în complex, animalele se pot vindeca și se pot recupera în același loc, nemaifiind nevoiți să căutăm mereu cazare la clinicile veterinare cu care colaboram.

Va oferi centrul locuri de muncă persoanelor din comunitate?

ROLDA are deja personal permanent, angajat la adăposturile din județul Galați. Acest lucru ne asigură consecvența muncii prestate. Noi credem că animalele merită toata atentia noastră și că oamenii care își dedică timpul lor merită să fie răsplătiți cu un salariu adecvat.

Dată fiind dimensiunea noului centru ROLDA, vom avea nevoie de și mai multe persoane în echipa angajaților permanenți. Mai mult, locurile de muncă disponibile vor fi din diferite domenii. Unii vor putea lucra direct în padocuri, având grijă de animale, alții ar putea lucra la clinică, alții ar putea fi voluntari la centru sau la recepție. Ne bucurăm enorm să putem oferi atât de multe opțiuni oamenilor.

Va putea centrul accepta un număr mare de voluntari?

Chiar și cu personalul complet, tot vom avea nevoie de voluntari, întrucât munca lor este o resursă neprețuită. Pentru început, oamenii pot cunoaste animalele, ceea ce încurajăm. Acesta este și principalul motiv pentru care ne dorim ca cei care vor să ne ajute să ne contacteze. Va fi mereu ceva de făcut, ceva de învățat, ceva de îmbunătățit, ceva de construit.

Mai mult, voluntarii pot îmbunătăți viețile rezidenților noștri, ținându-le companie și acordându-le timp, spațiu și dragoste, astfel încât animalele să isi poată recăpăta încrederea în oameni. Sunt sute de animale în grija noastră și noi încercăm sa fim alaturi de ele pe cât de mult posibil. Dar noi trebuie să ne ocupăm și de partea administrativa si de aceea voluntarii sunt bineveniti si ne-ar ajuta enorm.